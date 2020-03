Sube a 12 el número de muertos por coronavirus; hay 717 casos confirmados

CDMX.- La Secretaría de Salud en su informe diario sobre el coronavirus en México informó que nuestro país alcanzó 12 muertes por el virus y existen 717 casos confirmados.

Además, mencionaron que que se registran 2 mil 475 casos sospechosos.

Ayer se reportaron 585, es decir que en las últimas 24 horas se registraron 132 positivos.

El Gobierno de la Ciudad de México alista un protocolo de manejo de cadáveres para las víctimas que se registren por el Covid-19, por lo que capacitan a funerarias con normas internacionales.

No es muy sofisticado, no estamos hablando del manejo de cadáveres, por ejemplo en el caso de ébola, entonces acá lo único que se requiere son bolsas herméticas y que cuando el cadáver se ponga en esta bolsa, ya no se vuelva a abrir. También se recomienda la incineración", comentó la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano.