Sufre excesiva caída de cabello y descubre que era síntoma COVID

Inglaterra.- Una mujer tuvo un síntoma poco común de Covid-19: sufrió la caída de cabello en mechones.

Según detalló Abbey Read, del condado de Devon, en Inglaterra, al medio local Mirror, ella y sus hijas habían dado positivo a Covid-19 en el mes de marzo de 2020.

Sus hijas presentaron síntomas comunes de la enfermedad, como tos, fatiga y falta de aliento, sin embargo, ella se había considerado asintomática.

Dos semanas después, la mujer notó que su cabello caía en grandes mechones, y en una semana más ya estaba calva en la parte superior de la cabeza.

Mi cabello se cayó en grandes mechones. Fue horrible y muy, muy perturbador. Rara vez se habla y me sentí poco atractivo y avergonzado. Tengo el pelo largo que ya no podía desgastarme. Tuve que peinarme de manera que pudiera distinguir los parches de calvicie”, detalló.

Tras investigar, dio con que se trataba de un síntoma Covid-19, el cual afecta a más del 24 por ciento de las mujeres que lo padecen, según la revista científica Health Line.

Después de buscar el consejo de su médico, a Abbey le recetaron corticosteroides tópicos, un ungüento que se frotó en el lugar donde había ocurrido la pérdida de cabello, a los seis meses su cabello comenzó a crecer de nuevo.

No soy una experta, pero de mi investigación sugiere que el coronavirus parece ser una enfermedad autoinmune en el sentido de que puede atacar su sistema humano y en mi caso me hizo pensar que mis folículos pilosos me estaban atacando y los cerró. hacia abajo para evitar que crezcan. Cambié mi dieta y eliminé todo el trigo y los lácteos. Me sentí tan aliviada cuando mi cabello comenzó a crecer de nuevo”, expresó Abbey.