Taiwán advirtió sobre el Covid-19 a la OMS desde diciembre; revelan correo que lo afirma

Taiwán.- El gobierno taiwanés había alertado a la OMS a fines de diciembre sobre el riesgo de transmisión del nuevo virus de humano a humano, y para evitar suspicacias compartió los mails que lo comprueban.

La polémica nació luego de que la OMS desmintiera que Taiwán hubiera advertido sobre el incipiente brote de un nuevo tipo de neumonía que se había comenzado a observar en Wuhan, China.

Sin embargo, el Centro para el Control de Enfermedades de aquel país -enfrentado históricamente con China- emitió un comunicado en el que revelan el contenido y la fecha de envío de la carta.

La isla de 24 millones de habitantes solo reportó en tres meses 6 muertos y 385 casos de Covid-19, y la mayoría de los contagios son importados. El gobierno taiwanés no necesitó meter mano a las rígidas medidas adoptadas en otros puntos del planeta para combatir la pandemia.

Funcionarios sanitarios de Taipei, la capital taiwanesa, habían informado días atrás que a fines de diciembre le alertaron a la OMS sobre el potencial riesgo del nuevo virus, pero nunca tuvieron una respuesta concreta.

Por ese motivo, Taiwán decidió hacer público el intercambio de mensajes.

En ese mensaje, el gobierno taiwanés informaba la existencia de siete contagios en Wuhan, donde se originó la pandemia. Previamente, la OMS había negado enfáticamente la existencia de esos intercambios.

El gobierno de Taiwán había condenado las acusaciones de racismo vertidas por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien aseguró que existe una campaña en su contra orquestada por la cancillería taiwanesa.

En una conferencia de prensa celebrada en Ginebra una semana atrás, el director de la OMS se había referido a supuestos insultos provenientes de Taiwán.

Hace tres meses, este ataque vino de Taiwán. Hay que ser honestos. Voy a ser claro: de Taiwán. Y el ministerio de Exteriores también conoce la campaña. Y no se disociaron de ella. Incluso empezaron a criticarme, pero no me importó", dijo Ghebreyesus.