Temen obreros en situación de calle más al hambre que al Covid-19

CDMX.- Son unas 40 personas, la mayoría no ha comido en todo el día y ya son las 18 horas.

En esta semana, los que han tenido suerte han podido trabajar dos días. El resto, lleva de siete a 10 días sin trabajar.

Afuera de la terminal de autobuses de Observatorio, la precariedad laboral se suma ahora a otro problema: el Covid-19 que amenaza la salud de albañiles y obreros en situación de calle, no sólo por el riesgo de contraer la enfermedad, sino por el miedo de desnutrirse al no tener qué comer.

Sus condiciones laborales los obligan a dormir en la calle, afuera de la terminal, como publicó Reforma en enero.

Gerardo Santiago, uno de los obreros, explica su situación, mientras lee el periódico.

Yo aquí estoy, exponiéndome a la enfermedad, pero sino quién me va a dar de comer, a mí no me gusta pedir dinero.