Trabajadoras sexuales duermen en la calle tras cierre de hoteles por Covid-19

Ciudad de México.- Debido a los cierres de hoteles por la pandemia de coronavirus (Covid-19), trabajadoras sexuales han denunciado que tienen que dormir en la calle.

Al menos, en la Ciudad de México, varias trabajadoras sexuales han estado pidiendo apoyo al Gobierno de México, para poder solventar sus gastos, pues después de la llegada del Covid-19, se han quedado sin trabajo, incluso, sin hogar.

Tal es el caso de Niki quien fue desalojada del Hotel Pensilvania, en el que vivía; hoy vive en un refugio de cartón, en las calles Fray Bernardino de Sahagún y Puente de Alvarado, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Cabe mencionar que Niki teme estar en la calle pues corre el riesgo de contagiarse de Covid-19 aunque se proteja con cubrebocas, pero a lo que más teme es a la violencia.

No sabes con quién estás y cómo los hoteles están cerrados la mayoría, los pocos que hay para trabajar cierran con candado, entonces si algo te pasa no hay cómo salir. Anoche me robaron durmiendo me sacaron el celular y la semana pasada me golpeó un tipo, me drogó y me golpeó”, reiteró.