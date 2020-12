Transmitían vacunación contra COVID-19 y enfermera se desmaya tras recibir dosis

Tennessee, Estados Unidos.- Un canal de televisión se encontraba transmitiendo el momento en que personal de un hospital recibía la vacuna de Pfizer contra el coronavirus COVID-19, cuando tras recibir la dosis, una de las enfermeras se desmayó.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el jueves 17 de diciembre el programa Eyewitness News, de la cadena WRCB Channel 3, acudió al Memorial Hospital de Chattanooga para mostrar a su público la vacunación del personal de salud de primera línea.

En la transmisión compartida por Facebook, se ve el momento en que varios doctores y enfermeras, entre ellas la jefa del área de enfermería de la clínica, Tiffany Dover, fueron vacunados.

Sin embargo, tras recibir la dosis la enfermera Dover se desmayó mientras daba una entrevista al mismo medio.

El video del momento preciso en que Dover cayó al suelo quedó grabado en video por las cámaras de otras televisoras locales.

En un clip compartido por la cadena News Channel 9, se puede ver que la enfermera hablaba al micrófono cuando se tocó la frente y pidió disculpas al reportero, poco después cayó al suelo y un doctor y un hombre que se encontraba en el lugar la auxiliaron.

Tiffany Dover se recuperó en el transcurso del día y en una entrevista para la misma televisora comentó que comenzó a sentirse desorientada y sintió dolor en su brazo.

Simplemente me golpeó de repente. Me sentí un poco desorientada, pero ahora me siento bien y el dolor en mi brazo se ha ido”, dijo.