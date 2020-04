Trump afirma que EU pasó 'el pico' y plantea 3 fases para volver a normalidad

Estados Unidos.- El Presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos superó "el pico" de contagios de coronavirus, por lo que en tres fases de 14 días se podría regresar a la normalidad.

Este jueves, desde la Casa Blanca, según El País, Trump publicó un boceto de directrices para restaurar la actividad normal en comercios y servicios, pero solamente donde se están realizando pruebas de diagnóstico de manera masiva y donde haya una reducción de contagios de Covid-19.

Hemos pasado el pico, empezamos la vida de nuevo", aseguró Trump, "podemos empezar el siguiente frente en nuestra guerra que se llama 'Abrir Estados Unidos de nuevo'. Estados Unidos quiere estar abierto y los estadounidenses quieren estar abiertos. El cierre no es una solución sostenible a largo plazo. Queremos tener otra vez una economía que funciones, muy, muy rápido".

El Presidente dejó la decisión de volver a la normalidad paulatinamente a los gobernadores, según The Washington Post. En tanto, The New York Times afirmó que Trump le dijo a los Estados que podrían empezar el proceso el 1 de mayo si lo consideran conveniente.

(Con información de El País)



HLL