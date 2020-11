VIDEO Con más de 90 mil muertos, AMLO desestima uso del cubrebocas

CDMX.- A pesar de que México supera los 90 mil muertos por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el uso del cubrebocas porque "a ciencia cierta" no se sabe si ayuda o no.

Durante su conferencia por la mañana, el tabasqueño dijo que si algún día lo llegara a usar sería por respeto a la gente.

No se acuerdan de esos carteles de 'paramos'. Yo lamento lo que está sucediendo en Europa por el toque de queda, medidas coercitivas, cierre completo. Nosotros no vamos a eso porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente. Si yo algún día me pongo cubrebocas será por la gente, por respeto a la gente, no me lo pongo porque guardo distancia.