VIDEO Doctor llora en vivo la muerte de su cuñada por Coronavirus

Chile.- El doctor chileno Juan Carlos Molina lloró en vivo la muerte de su cuñada por Coronavirus y llamó a la gente a quedarse en casa para no extender la cuarentena hasta Navidad.

El doctor atribuyó la enfermedad a que seguramente en una de las salidas esenciales se contagió.

"A todos nos puede tocar, nadie está libre. Tengamos conciencia de eso, si yo puedo hacer algo para no enfermear y no reventar a esos médicos... no es un momento de egoísmo, es el tiempo de ponernos de acuerdo para solucionar una enfermedad altamente peligrosa. Eso que parece un juego, son vidas", señaló.

El doctor dijo que tenemos que tenemos que hacer tan poco como "quedarnos en casa".



