VIDEO Le niegan plasma a paciente con Covid-19 por ser solo para ‘políticos y ricos’

Argentina.- Una usuaria de Facebook compartió en su perfil e desgarrador video de su padre con coronavirus para pedir le donaran plasma, como último intento para sobrevivir a la enfermedad, pues en el hospital le dijeron que el tratamiento solo lo usan para políticos y gente rica.

El clip compartido por la internauta identificada como Noelia Gómez. La joven escribió que su padre se encontraba internado en el hospital de Santojanni, Argentina, es asmático crónico y dio positivo a Covid y necesita donación de plasma pero que lamentablemente en la clínica les dijeron que era imposible para “gente como ellos” conseguirla.

En el video se puede ver a Óscar Alfredo Gómez con un respirador de oxígeno y cubrebocas, los cuales se retiró para poder dar su mensaje y pedir apoyo.

El hombre comienza diciendo que se enteró que está condenado a muerte, pues padece de la enfermedad respiratoria crónica y fue diagnosticado con Covid-19.

El paciente señaló que le preguntó a los doctores y enfermeros sobre el tratamiento con plasma que alrededor del mundo a ayudado a personas infectadas a sobrevivir, pero que la respuesta del personal fue que ahí lamentablemente no podían conseguirlo, pues se guardaba principalmente para políticos y las personas adineradas.

Hoy me enteré de que soy un condenado a muerte. Tengo coronavirus. Pregunté a diferentes enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. Me dijeron que en este hospital no se usa. Uno, como disculpándose, me dijo: 'No es para nosotros, es para otro tipo de gente. Guardan y usan el plasma para políticos y ricos", dijo con dificultad para respirar.