VIDEO Protestan por falta de insumos médicos... y terminan en trifulca

Puebla.- Después de protestas de personal médico del IMSS en Monclova, Tlalnepantla, Tijuana y Los Cabos, ahora se registraron reclamos en Puebla.

Médicos y enfermeras del Hospital de Especialidades IMSS San José en Puebla se manifestaron en demanda de insumos para atender la contingencia por Covid-19.

Parte del personal se declaró en "paro" durante el día de ayer y la protesta terminó en una trifulca, luego de que intervinieron elementos de seguridad al interior del hospital.

Médicos y enfermeras del Hospital IMSS San José protestó en los pasillos de la clínica por la falta de insumos y medidas de protección para hacer frente al Covid-19.

Una enfermera alzó la voz para señalar las demandas.

No es posible que nos sigamos exponiendo de esta manera y que todavía nos digan que no usemos los cubrebocas N95 que porque no tenemos Covid, nos tienen que dar el material", reclamó una enfermera.