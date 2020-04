VIDEO Reprocha Gobernador a Federación por reportar menos muertos por Covid-19

Baja California.- El Gobernador Jaime Bonilla reprochó que el Gobierno federal no reporte información real sobre el número de decesos por Covid-19.

Y es que el Gobernador, aseguró que a la Federación le reportó el deceso de 72 defunciones, pero en la conferencia del subsecretario Hugo López-Gatell, solamente informaron de 31.

La respuesta de la federación fue que la información a veces tarda hasta más de 48 horas en reflejarse.

Sin embargo, Bonilla cuestionó la información dada en el Gobierno federal.

¿Por qué sólo aparecen 31 (defunciones)? Quisiera que me explicaras eso, ese número lo reportamos hace una semana, tenemos más del doble de personas que han sucumbido. ¿Lo que me quieres decir es que la información de México no está al día? Pues, entonces, es una información errónea. ¿Por qué no dicen lo que es?", indicó Bonilla a su Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.