VIDEO. Con lágrimas, enfermera narra cómo fue que la bañaron en cloro

Guadalajara.- Un video que circula en redes sociales causó indignación pues muestra como con lágrimas, una enfermera narra cómo unas personas la bañaron de cloro cuando salía de trabajar, además hizo un llamado a sus compañeros para realizar un paro nacional en caso de que sigan estos ataques hacía el personal médico.

Debido a la cuarentena por coronavirus (Covid-19), el personal médico se ha visto afectado en lugares públicos, pues se teme que propaguen la enfermedad, desde aventarles café hirviendo hasta huevos en el uniforme es de lo que han sido víctimas.

En esta ocasión, la víctima del ataque fue una enfermera, la cual al salir del Hospital Ángel Leaño, en Guadalajara, fue atacada por dos personas que iban en una camioneta Toyota, pues le aventaron cloro al uniforme.

En un video con una duración de un minuto con 53 segundos, la enfermera informó sobre los hechos, así mismo, comentó lo que siente ante esta poca sensatez de las personas que cometen estos actos.

Acabo de ser agredida con cloro, me aventaron en toda mi filipina. No solo es el daño hacia mi ropa, es el daño a mi persona, me cayó en los ojos y no se vale”, comentó la enfermera.