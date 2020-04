VIDEO. Devastada, Madonna pierde a tres seres queridos a causa de Covid-19

Estados Unidos.- La cantante Madonna se encuentra devastada y de luto por el fallecimiento en un mismo día de tres seres queridos que perdieron la batalla contra el coronavirus (Covid-19).

La información la dio a conocer People en español. En un video en su cuenta de Instagram, la ‘Reina del pop’ aparece escribiendo en una vieja máquina un ‘Diario de cuarentena’ en el que expresa su dolor y cómo la noticia ha afectado su estado de ánimo.

Hoy he estado disfuncional, hoy en escala de dolor he estado en 10, necesito, quiero y tengo que salir de mi cuerpo. Estas tres personas he perdido en las últimas 24 horas. Por lo que ha afectado mi estado de ánimo. Hoy no fue un buen día”, dijo la intérprete de ‘Hung Up’.