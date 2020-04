VIDEO. Están entubados: Famoso modelo y su familia tienen coronavirus

México.- El bailarín y modelo Armando González, 'El Muñeco’, y toda su familia están atravesando por un momento difícil, todos tienen coronavirus y sus papás son los más graves.

El ex novio de la actriz Lorena Herrera señaló que sospecha que sus papás fueron contagiados por las personas que le llevaban la comida, pues ellos estaban guardando la cuarentena como pidieron las autoridades sanitarias.

Mi papá y mi mamá los tengo en el hospital desde hace diez días, mi papá está en terapia intensiva con pocas probabilidades de vida, tengo otro hermano que ya lo entubaron, es una situación muy difícil, no sabemos cómo salir de esto, no tenemos las fuerzas ni las ganas de poder… para poder salvar a mi papá y a mi mamá, perdóname me siento muy mal”, dijo Armando para ‘Venga la Alegría’.