VIDEO. Funcionarios de la Secretaría de Salud celebran fiesta navideña pese a Covid-19

Ciudad de México.- Trabajadores de la Secretaría de Salud (SSa) habrían realizado una fiesta en un hotel, en el lugar habían al menos 80 personas.

Un video fue difundido en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, según detalló el periodista, la fiesta se realizó en el hotel Benidorm, de la colonia Roma, en la Ciudad de México.

En el video se puede observar a los trabajadores bailando cumbia, algunos sin usar cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no ha realizado ningún comentario ante dicho video, sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a los ciudadanos a no relajar las medidas de salud ante la pandemia de Covid-19 durante estas fechas decembrinas.

Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con completa responsabilidad, que no se relaje la disciplina que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente: si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle este mes de diciembre”, expresó.