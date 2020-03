VIDEO. Juanpa Zurita parte pastel alusivo al coronavirus en su cumple 24

México.- Aún en cuarentena, el famoso influencer Juanpa Zurita no dejó de festejar su cumpleaños 24 y lo hizo de una manera muy original, partió un pastel alusivo al coronavirus al lado de su familia.

Disfrazado de médico que atiende a contagiados de Covid-19, vivió el festejo al lado de su familia en su casa de Valle de Bravo, en la Ciudad de México.

El momento fue compartido por el mismo Juanpa con sus 24.1 millones de seguidores en Instagram.

Vaya época para cumplir años. Estamos viviendo un suceso histórico que tiene a todos parados, confundidos y en constante incertidumbre de que va a pasar. Pero siempre hay un lado bueno en lo malo. Estos 24 los cumplo en plena cuarentena, tiempo que me ha hecho reflexionar que realmente necesito para ser exitoso (exitoso me refiero feliz)”, escribió el vloggero al lado de las imágenes.

El día de su cumpleaños, Juanpa aprovechó para reflexionar sobre la situación actual que atraviesa el mundo entero y dejó claro que no necesita de ningún viaje, ni de una producción o colaboración pesada para ser feliz

Todo lo que necesito está con mi familia, mis amigos y genuinamente gozar lo que hago y no en buscar perfeccionarlo, si no dejarlo ser! Y lo más importante, estar presente. Disculpen si ando muy filosófico pero también consideren que llevo 15 días encerrado. Estoy feliz y agradecido de vivir este cumpleaños así, porque toca mucho que aprender de esta época”, escribió el también actor.

El joven, quien se convirtió en una celebridad de internet en 2013, a través de videos de comedia en la aplicación Vine que publicaba él mismo, también agradeció a sus ‘zuricatas’, como él llama a sus fans, por sus deseos y felicitaciones en su cumpleaños 24.

Quiero tomarme un segundo para agradecer por la cantidad de amor y de mensajes que me han dado, no saben cómo me llena el corazón de buena vibra,