VIDEO. Muere de coronavirus en la calle y nadie recoge el cuerpo

Ecuador, - En Guayaquil, Ecuador, el coronavirus (Covid-19) ha rebasado al sistema de salud y la gente muere en las calles y nadie recoge los cuerpos infectados.

Un joven grabó un video sobre el momento en que su hermano quedó muerto afuera de su casa por un problema respiratorio y no hay personal que vaya a recoger el cadáver.

Las autoridades de salud nos se dan abasto para atender a los enfermos de coronavirus, no cuentan con medidas de autoprotección y temen contagiarse.

El joven grabó el cuerpo tapado con una cobija y la presencia de policías quienes no pudieron hacer algo para llevarse el cadáver.

“Aquí están los señores policías, vino criminalística para hacer levantamiento de cadáver y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo, que hay que esperar un día más. Todavía con el cuerpo aquí abandonado en la vereda, que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo”.