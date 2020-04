VIDEO. Mujer muestra sus heridas tras ser golpeada por ser enfermera

CDMX.- Un hombre y una mujer fueron identificados como los agresores de la enfermera Francia López, a quien supuestamente escupieron, golpearon y amenazaron a gritos, con la justificación de que ‘les trajo el virus’ hasta la puerta de su casa.

Rasguños en la cara, dolor en la columna y un dedo fracturado fue lo que le causaron a Francia López solo por ser enfermera. El hecho fue reportado alrededor de las 10 de la mañana del viernes 17 de abril.

Me golpearon y me patearon, me arrastraron, me escupieron la cara hasta que se cansaron... según ellos yo fui a contaminarlos”, contó.