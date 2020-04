VIDEO. ‘Resistiré’: Cantantes españoles unen sus voces por la madre patria

España.- Para hacerle frente al coronavirus, más de 40 artistas españoles entre Alex Ubago, David Bisbal, Carlos Baute y Melendi, unieron su talento en una sola voz para interpretar una nueva versión de ‘Resistiré’, cuya dirección estuvo a cargo de Pablo Cebrián.

En este proyecto también participa la cadena de radio española Cadena 100, además de otros artistas como David Summers de ‘Hombres G’, Dani Marco de ‘Despistaos’, unieron sus voces para interpretar el tema, el cual tiene como objetivo la donación de todo lo recaudado en YouTube para ‘Cáritas’.

A poco tiempo de su lanzamiento, el tema ya ha alcanzado más de 500 mil visitas en YouTube y ha provocado mensajes positivos por los fanáticos de los artistas participantes.

Cuanto talento junto, a veces los españoles no se dan cuenta de lo que valen ni de la maravilla de país que tienen. ¡Fuerza mi España hermosa, te amo!”, “Entre todos saldremos. Y un homenaje a todos aquellos fallecidos por el coronavirus, que fueron muchísimos y aún no he terminado, que descansen en paz”, les escribieron fans.