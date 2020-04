VIDEO. Se equivocó mi amigo Javier Alatorre, él es bueno: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó lo dicho por el periodista de TV Azteca, Javier Alatorre, quien pidió en su noticiario de la noche de este viernes ya no creer más en las recomendaciones e informes que rinde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Pese a que miles lo tomaron como un acto ‘terroristas’ que pone en riesgo la vida de los mexicanos, incluso le pidieron al gobierno tomar represalias contra la televisora, el Mandatario justificó a Javier Alatorre, a quien considera su amigo y dijo que cometió un error, como todos alguna vez.

Creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como cometemos errores todos y además hizo uso de su libertad, cada quien puede expresarse, no puede haber linchamiento político por alguien que no comparta”, refirió.

Este mensaje lo dio esta tarde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en un mensaje en vivo transmitido desde diferentes plataformas.

Aclaró que el periodista de TV Azteca tiene el derecho a expresarse, pues en México está prohibido prohibir y reprobó el autoritarismo.

No está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell, él es una autoridad, él nos representa, a mi me representa, yo me siento representado por él, mi familia… Considero que todos los mexicanos debemos de hacerle caso a los especialistas”, informó el mandatario.