Nuevo León, México.- Pepillo Origel fue duramente criticado por haber viajado a Estados Unidos a recibir la vacuna contra el coronavirus, pero no ha sido el único mexicano en recurrir a esta acción, pues los habitantes más adinerados de San Pedro Garza García también lo hacen.

San Pedro Garza García es el municipio más rico de Latinoamérica y de acuerdo con una investigación de El País, no es un secreto que sus pobladores cruzan la frontera para inmunizarse contra el COVID-19 e incluso pareciera que ahí todos conocen a alguien viajó a Texas o Florida por la llamada “vacuna turística”.

La ciudad de Nuevo León está a 250 kilómetros de la frontera norte y es sede de grandes empresas transnacionales como Cemex y Alfa.

Viajan por desesperación

Según el medio, los mexicanos más ricos mayores de 60 años piden y comparten información con sus amigos y conocidos sobre los centros de vacunación en Estados Unidos, pues están desesperados por quedar protegidos contra el coronavirus.

Entre ellos está Mauricio Fernández, ex alcalde de San Pedro Garza García y exsenador, quien hace unos días en sus redes sociales compartió que se vacunó contra el COVID cuando viajó con un grupo de amigos a una playa en Texas.

En entrevista con El País, el exfuncionario detalló que únicamente tenía que tener más de 65 años para recibir la vacuna y que a los trabajadores de salud no les importaba si en la fila había personas de otros países o hasta indocumentados, a todos vacunaban.

Simplemente te decían que los que estuvieran en la fila mayores de 65 años los iban a vacunar,

Muy generoso que los americanos pueden incluir a todos los que estuvieran en la fila, indocumentados, mexicanos, lo que fuera, no lo estaban diciendo ‘este sí, este no’”, dijo al medio.

¿Qué dicen funcionarios de Estados Unidos?

Luego de que el conductor de farándula Pepillo Origel, originario de León, Guanajuato, compartió en sus redes sociales que había viajado a Florida a vacunarse, su caso se viralizó en el mundo y fue noticia en medios internacionales como The New York Post o el periódico británico The Daily Mail.

El leonés fue duramente criticado y ciudadanos norteamericanos que viven en la frontera con México exigieron a sus autoridades prohibir que quien no fuera residente permanente de Estados Unidos no recibiera la vacuna anti COVID-19.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a la cadena de televisión KRGV Chanel 5 que las vacunas que tenían en su estado eran solo para sus ciudadanos.

Las vacunas de Texas son para los residentes de Texas”, dijo.

Además, el el jefe de prensa del Departamento de Salud en Florida, Jason Mahon, señaló que está prohibido que los viajeros solo acudan a vacunarse y pidió denunciar a quien lo haga.

Está absolutamente prohibido que alguien entre a Florida durante un día para recibir la vacuna y se vaya al siguiente. Pedimos que todos los incidentes sospechosos se informen al departamento de salud del condado correspondiente de inmediato", destacó.