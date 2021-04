Ciudad de México.- ¿Estás por recibir la vacuna contra Covid-19? Esta recomendación podría ayudarte a que la vacuna tenga un efecto positivo en ti.

Según explicó el Dr. Kannan Ramar, presidente de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM), el paciente que está por recibir la vacuna debería intentar dormir por al menos 7 horas pues “el sueño adecuado es un factor importante en un sistema inmunológico fuerte”.

Según un estudio realizado en el año 2020 y publicado en el International Journal of Behavioral Medicine, las vacunas contra la influenza, la de hepatitis A y la hepatitis B, parecen ser más efectivas en personas que duermen lo suficiente durante las dos noches anteriores a recibir la inyección.

Según una entrevista realizada al Dr. Jeffrey A. Jahre, jefe de epidemiología de St. Luke's Hospital Network y publicada por el medio especializado en salud Healthline y el medio Call Morning, los pacientes que serán inmunizados pueden realizar algunas actividades para evitar algún efecto secundario de la vacuna Covid-19.

Según detalló el especialista, hasta el 40% de los que recibieron vacunas han tenido efectos secundarios, sin embargo, estos pueden derivar del mismo temor del paciente.

No es menor cuando literalmente no puedes levantarte de la cama… Esto no está en tu cabeza… Esto es real y tenemos que reconocerlo", comentó.