Ciudad de México.- Con el aumento de casos de hepatitis infantil ha circulado información sobre la supuesta relación de esta enfermedad con el virus de COVID.

En el caso de México, se han registrado cuatro casos en niños de diferentes edades con hepatitis, confirmó la Secretaría de Salud en Nuevo León.

Recientemente, en Indonesia, el Ministerio de Salud informó de cuatro decesos de menores que padecían hepatitis aguda.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Vacuna COVID Pfizer no provoca hepatitis

En un artículo informativo se señala que un estudio encontró que la vacuna COVID fabricada por Pfizer y BioNTech podría provocar esta enfermedad, sin embargo, los dos autores de dicho estudio realizado por la Universidad de Lund en Suecia han desmentido esto y aseguraron que se trata de una interpretación errónea.

Mediante una publicación en la página oficial de la universidad, el profesor asociado Yang de Marinis y el profesor Magnus Rasmussen señalaron que el estudio que ellos realizaron no investiga la relación entre la vacuna Pfizer y la hepatitis.

Te puede interesar: ¿Cuántos casos de hepatitis hay en México? ¿Qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirla?

“¿La vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech se convierte en ADN o no? Esta ha sido la pregunta que nuestro estudio pretende responder. Este estudio no investiga si la vacuna de Pfizer altera nuestro genoma. Nuestra publicación es el primer estudio in vitro sobre la conversión de la vacuna de ARNm en ADN, dentro de células de origen humano”, señaló Yang de Marinis en una sección de preguntas y respuestas.

Así mismo, de acuerdo a la agencia Reuters, la OMS no ha mencionado ningún vínculo con las vacunas COVID o el virus en sí con la hepatitis.

“No hay evidencia de ningún vínculo con la vacuna contra el coronavirus… La mayoría de los casos son en menores de 5 años y son demasiados chicos para haber recibido la vacuna”, se señaló.

¿Qué es, cuáles son los síntomas y cómo prevenirla?

Según define Leandro Soares Sereno, asesor para la prevención y el control de las hepatitis virales en la Organización Paramericana de la Salud (OPS), la hepatitis es una inflamación del hígado y tiene diferentes causas que llevan dicha inflamación “como una infección o una intoxicación por medicamentos y sustancias”.

Te puede interesar: Guanajuato sin casos de hepatitis infantil, hay vigilancia epidemiológica

Los síntomas son:

Dolor abdominal

Diarrea

Vómito

Ictericia (piel y mucosas amarillas)

Para prevenir la hepatitis infantil la Secretaría de Salud de México (Ssa) recomienda lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o solución alcohol en gel.

Cubrir boca y nariz al estornudar o toser, así como evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.

Te puede interesar: Niños que se contagian de COVID podrían desarrollar diabetes: CDC

Limpiar y desinfectar juguetes y objetos que los niños puedan llevarse a la boca, usar agua potable para garantizar el manejo higiénico de alimentos.

Completar el esquema básico de vacunación conforme la edad y manejar adecuadamente desechos fecales y orina.

FRG