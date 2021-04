Puebla.- Una mujer de la tercera edad identificada como María Amelia rompió en llanto después de que había estado formada durante horas y no pudo recibir la vacuna contra Covid-19.

Los hechos se registraron en las instalaciones de Ciudad Universitaria en Puebla, después de que María Amelia se registrara en la página de “Mi vacuna” y fuera citada el pasado 29 de marzo.

Según relató la mujer al medio local El Sol de Puebla, llevaba más de cinco horas esperando la vacuna cuando un servidor de la nación le informó que ese día no podría recibir la vacuna pues no contaba con alguno de los turnos que entregó previamente la Brigada Correcaminos Puebla.

Una señora me hizo favor de registrarme en la plataforma y nos dio el folio; pero ahora resulta que este no cuenta, que es otro pase el que necesitamos, pero yo no lo pude imprimir”, expresó la mujer.

Otro afectado

María Amelia no fue la única en ser rechazada para la vacuna Covid-19, pues el señor Enrique Cabrera detalló que no pudo ingresar a la página “Mi vacuna” para registrarse durante varios días y finalmente logrado, no pudo ser atendido por no presentar la ficha.

Me dicen que ahorita tengo que volver a entrar a otra página… Me dicen que vaya a la Prepa Cabrera para ver si me pueden ayudar”, comentó el ciudadano.

Miguel Barbosa Huerta pide no desesperarse

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, comentó que algunos adultos mayores presentaron el mismo problema para recibir la vacuna, sin embargo, pidió no desesperarse por la logística de la Federación.

Yo estoy seguro que todo el que acuda a Ciudad Universitaria se va a ir vacunado, estoy seguro que se estarían implementado en ese momento la estrategia para atender a todos… no se desesperen, mantengan la calma”, expresó el edil.

Muere adulta mayor mientras esperaba en la fila para recibir la vacuna contra COVID

En Puebla, una mujer de la tercera edad falleció mientras estaba formada en la fila donde recibiría la vacuna contra el COVID.

La mujer de 82 años había llegado como el resto de las personas de la tercera edad para formarse y esperar ser vacunada contra el coronavirus.

Autoridades de Salud dieron a conocer que la mujer de 82 años había pasado el primer retén para después aplicarle su dosis.

Testigos dijeron que de repente la mujer se desvaneció de la nada y cayó al suelo, por lo que de inmediato llegaron a auxiliarla.

Asimismo, quienes acudieron revelaron según afirma el portal de El Universal que en el módulo hubo un caos desde el principio y el paso de los adultos mayores era muy lento.

