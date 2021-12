Italia.- Un hombre antivacunas está siendo investigado por las autoridades después de que una enfermera descubriera que usaba un brazo falso para recibir la vacuna COVID en Italia.

Los hechos se registraron en un centro de vacunación ubicado en la región de Piamonte, cuando la enfermera identificada como Filippa Bua estaba por vacunar a un hombre de 55 años.

Según explicó la enfermera al medio local La Reppublica, al ver el brazo del hombre se percató que el color no era el mismo que el de las manos o el rostro.

Inicialmente, la enfermera creyó que el paciente tenía una prótesis y que por equivocación le había dado el brazo erróneo.

Sin embargo, el hombre aceptó que trataba de recibir la vacuna en un brazo falso para poder obtener el certificado de vacunación.

Al principio me sorprendió, luego me enojé, me sentí ofendida profesionalmente, él no mostró respeto por nuestra inteligencia y nuestra profesión”, confió la mujer.