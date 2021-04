Aseguran que hay más mexicanos vacunados contra COVID en EU ¡que en México!

Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos que encabeza Joe Biden ha vacunado a más mexicanos contra COVID que el propio presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Una nota publicada por El Universal señala que datos oficiales y de ONG demuestran que en suelo estadounidense hay más mexicanos inmunizados que en territorio mexicano.

En México vacunan a 8 millones

Hasta ayer viernes en México se habían aplicado 8 millones 334 mil 250 dosis; mientras que en Estados Unidos se calcula que hay 14 millones de connacionales vacunados.

La diferencia del ritmo de vacunación también es abismal, pues en Estados Unidos se vacunan en promedio a 1 millón 900 mil personas, mientras que en México apenas 64 mil.

¿Cómo calculan que EU gana a México?

Se explica que la cifra de 14 millones de mexicanos vacunados se calcula con base a datos del Departamento del Trabajo, de estudios de ONG publicados por Pew Research Center, la Current Population Survey y universidades.

Se señala que en Estados Unidos se abrieron sitios, teléfonos y correos para tener un registro rápido, al llegar al centro de vacunación solamente piden una identificación oficial para constatar que se está en la lista.

Viajan de México a EU

AM ha constatado que vacunarse en Estados Unidos es sencillo, desde empresarios hasta famosos han acudido a la Unión Americana ante el avance lento de vacunación en México.

Por ejemplo, Juan José Origel causó polémica cuando recibió la primera dosis contra COVID en Estados Unidos, aunque se decía que iban a castigarlo por configurar el "turismo de vacunas", lo cierto fue que pudo recibir la segunda dosis sin ningún problema.

"Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna, no me queda más que darle gracias a Dios, de estar vacunado, me voy a seguir cuidando... Lo único que le pido a Dios es que todos, todos, todos estemos vacunados ya... voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando, miren", dijo el pasado 24 de febrero.

Más vuelos hacia EU

El pasado 18 de marzo, AM publicó que ante la falta de vacunas contra COVID en Guanajuato, la demanda de boletos de avión para ir a Estados Unidos, en especial a Houston, San Antonio y Las Vegas ha aumentado debido a que las personas viajan exclusivamente a vacunarse.

Falla gobierno de AMLO a médicos

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió que los primeros en ser vacunados serían los médicos, ayer personal de hospitales privados que atienden a pacientes COVID reclamaron que no han sido vacunados en Ciudad de México.

La misma situación se vive en Guanajuato, donde no todo el personal médico ha sido vacunado.

HLL