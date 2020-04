Vamos requetebien, no son muchos contagiados: AMLO

CDMX.- Al asegurar que a la fecha todavía "no son muchos" los mexicanos contagiados por coronavirus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a seguir acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

Indicó que los mexicanos se han portado bien "muy bien, requetebien" debido a que, consideró, la contingencia no se ha salido de control y no se han saturado los hospitales.

Agregó que el Gobierno tiene información de que se ha reducido considerablemente la movilidad, pues la mayoría de la gente está en su casa.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal comentó que "ahí vamos", y que no ha habido una irrupción, no se ha salido de control la pandemia.

No tenemos hasta ahora y esperamos que esto no suceda, no tenemos saturación en hospitales, tenemos capacidad instalada, pero si hemos podido atender a los enfermos, ha sido porque no son muchos todavía y queremos que esto se mantenga.