Vendedores cambian sus productos por comida ante bajas ventas por Covid-19

Veracruz.- Vendedores ambulantes están sufriendo por las bajas ventas que han tenido derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus, es por ello que a pesar de que el Gobierno Federal ha pedido cerrar los comercios no esenciales, ellos siguen abiertos en busca de tener algo qué comer.

De acuerdo con UnoTv, algunos comerciantes de Coatzacoalcos que ofertan frituras, elotes, raspados, helados o dulces tradicionales salen a las calles a vender sus productos pero en lugar de dinero, piden a sus clientes que les paguen con despensa.

“Cambio mis productos por despensa” es la frase que se lee un varios puestos.

Los vendedores ambulantes informaron que su economía se ha visto afectada desde que inició la epidemia de coronavirus Covid-19 en México, pues no solo ya no hay tanta gente en la calle que les compren, sino que los pocos prefieren no comprarles por miedo a contagiarse.

Sin embargo, al ser su única fuente de ingreso ellos aceptan que sus clientes les paguen con frijol, arroz, sopas, lentejas o alimentos enlatados.

No habido muchas ventas porque la gente no viene al parque por la situación que estamos pasando, entonces poniéndonos de acuerdo con nuestros compañeros, decidimos llevar a cabo este proyecto: cambiar nuestros productos que vendemos por despensas”, comentó uno de los comerciantes al medio.

DA