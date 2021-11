Abia Castillo se inspira historia del personaje feminista Hermila Galindo

León, Guanajuato. “No me cerrarán los labios” de la escritora Abia Castillo, es una novela basada en el biografía de la revolucionario y feminista Hermila Galindo.

Esta mujer nació a finales del porfiriato, se desempeñó como maestra, secretaria y estuvo adherida al antirreeleccionismo, primero de Francisco I. Madero; y después, a lo largo de la Revolución Mexicana se convirtió en la secretaría particular de Venustiano Carranza, quien fue uno de los hombres más importantes del país en el desarrollo de la lucha armada.

Más adelante, Hermila digamos que desarrolla una carrera política, muy interesante, porque no solamente apoya la causa del constitucionalismo, que es la causa de Carranza, si no además, una bandera que defendió desde siempre que fue la feminista”, comentó la autora.

Este personaje era consciente de las mujeres de incio del siglo XX en México porque estaban muy lejos de vivir una vida digna y de libertades, ya que no eran consideradas ciudadanas; no podían votar; ganaban por regla general la mitad de lo que ganaban los hombres por las mismas tarea; no había mucha oferta laboral; y poco acceso a la educación.

Es una novela sobre la vida y la voz de Hermila Galindo, una mujer que luchó intensamente por la emancipación femenina.

Digamos que algo que es muy bonito e interesante de Hermila es que no es esta típica mujer que suele retratarse en la ficción, sino que por el contrario pertenece a esta naciente clase media, no es una belleza normativa, tiene una belleza muy peculiar y son cosas que a mí me enamoraron del personaje”, comentó la también egresada de la Escuela de Escritores de Sogem.

También tiene una vida interesante, pues se quedó huérfana de mamá a los pocos días de nacer y fue criada por la tía soltera de la familia, de donde Abia cree que vienen esas otras maneras de cómo las mujeres pueden desarrollarse, que no necesariamente tienen que ser esposas y madres para vivir plenas.

De eso va la novela de esta lucha de Hermila Galindo, no solo feminista, sino que digamos que ella es también una testigo de la gran transformación del país, desde el porfiriato, la Revolución y los inicios del México moderno”, agregó.

Otra de las grandes pasiones de la escritora, es el cine y estudió Guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica, por lo que al conocer la vida de Hermila, se dió cuenta que cumple con un personaje que se va transformando junto con su contexto.

Había una historia que valía la pena contar, no solo por rescatar y desenterrar estos personajes femeninos que la historia ha ignorado por completo, pero me parece que había una gran semilla de una historia bastante única y de un personaje que siempre fue creciendo y eso siempre es muy bonito como lectores, encontrarte con un personaje que siempre se está transformando”, explicó.

Uno de los grandes retos para escribir esta obra literaria, fue partir de la línea histórica general que se conoce en la escuela y que iba de la mano con la vida de esta mujer que tiene ideales claros en un contexto adverso.

Hermila a mí me inspiró mucho y algo que yo resalto de este personaje, más allá de toda su lucha política, pues es también como esa fascinación que siempre tuvo por crear hermandades femeninas. Aparte de la tía que la crió, siempre perteneció a grupos de mujeres que creo yo la ayudaron y la empujaron a concretar estas grandes empresas que parecieran imposibles”, compartió la escritora.

Abia siempre resalta dos frases que incluye en su novela y que desgraciadamente en la actualidad se escuchan decir como “Mujeres juntas, ni difuntas” o “El peor amigo de una mujer es otra mujer”.

Creo que hace 100 años estas ideas estaban más arraigadas, pero estamos en un momento del mundo donde las mujeres se están uniendo y están exigiendo lo mismo que exigía hace 100 años, que era el acceso a una vida libre de violencia”, añadió.

A finales de 2019, la autora comenzó este proceso de escritura, partiendo de un panorama general de lo que va a ser la historia y de la biografía del personaje principal.

Hermila fue un personaje que a mí me exigió no solamente partir de ahí, sino explorar otros temas como fueron los procesos electorales durante la época de la Revolución y a lo mejor también las relaciones exteriores porque también le interesaba la política internacional, entonces esto fueron momentos donde yo me preguntaba si en esta vida tan rica y variada como la tuvo ella, es lo que yo tengo que contar y eso siempre es uno de los retos a la hora de narrar una historia”, finalizó.

