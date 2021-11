Abre puertas con su talento

León, Guanajuato.- Carla Mireya Álvarez, artista leonesa creadora de Yermicidio, una obra que fue seleccionada para participar en la 41 Muestra Nacional de Teatro y ganadora también del premio Más Escena 2021 del Instituto Cultural de León, habló de las oportunidades que se abren con la obtención de estos reconocimientos y de cómo ha sido su trayectoria.

Mencionó que su gusto por las artes escénicas empezó cuando cursaba el taller de teatro en la preparatoria aunque solo lo veía como un hobby.

Fue en una estancia en Veracruz, donde hacía un voluntariado, que decidió dedicarse a la actuación para lo cual estudió dos carreras a la par: Literatura Dramática y Teatro en la UNAM y Actuación en la Escuela Nacional de Artes Teatrales (ENAT del INBA).

En el 2007 mientras estudiaba, formó junto con un grupo de amigos el grupo Gitanos Teatro con el cual daban funciones en comunidades rurales en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Guanajuato. En el 2014 se dieron de alta como Asociación Civil y ella quedó como Presidenta general.

Agregó que como grupo han recibido varios reconocimientos entre ellos el de Fomento a Coinversiones y Proyectos Culturales, en tres ocasiones, uno este año.

“Como creadora escénica he recibido apoyos en Guanajuato como el del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA por el Instituto Estatal de Cultura y el premio Creadores Escénicos en la categoría A, es un premio nacional para creadores con trayectoria de menos de 10 años y este año otro de creadores escénicos en categoría B que le da la ventaja de no tener que hacer audición para presentar su obra, también se le otorgó una beca para seguir creando obras.

“Yarmicidio es un proyecto que salió de la maestría de Artes del Espectáculo Vivo, que estudié en Sevilla, España, y es una reflexión sobre la maternidad, sobre los conflictos que hay para poder maternar, sobre la violencia obstétrica. Ya estoy trabajando en el proyecto #maternal que incluirá una exposición fotográfica que estoy armando con creadoras y creadores de México, y además de la exposición está una pieza escénica que posiblemente se llame Yamanada en la que haré una reflexión sobre nuestro ser social, de cómo con la pandemia hemos perdido el contacto, de cómo nos hemos aislado y recordar un poco el calor humano”.

Agregó que como creadora de obras habla desde sí misma, desde lo que va viviendo.

“Antes tenía una obra que se llama Lilith o la rebeldía, habla de feminismo, de los conflictos de la mujer contemporánea, de la sociedad guanajuatense, era lo que vivía en ese momento, lo que me movía, pero a partir del 2019 que me volví mamá fue un renacer que me implico un cambio de visión de todo y empecé a compartir con el mundo lo que voy descubriendo como el cuidado del otro, el necesitarnos y el ser tribu”.

Agregó que al ganar con Yermicidio el premio Más Escena 2021 del Instituto Cultural de León le implicó tener una temporada de 10 funciones.

“Ya dimos ocho, las dos restantes se presentarán el 14 y el 21 de noviembre en el Teatro María Grever y terminando nos vamos a la Ciudad de México a la Muestra Nacional de Teatro, espero que estos logros sean abre puertas para seguir creando y obteniendo apoyos, creo que el hecho de que haya dos obras de Guanajuato, la mía y otra de otra compañía, seleccionadas para ir a la Muestra Nacional habla de que algo se está haciendo bien en Guanajuato, ojalá que esto nos ayude a seguir abriéndonos puertas para compartir lo que hacemos”.

Agregó que el repertorio de Gitanos Teatro está integrado por 10 obras con las cuales se han presentado en toda la República Mexicana, desde Chihuahua hasta Oaxaca, pasando por el centro como Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y Puebla, y en el extranjero en Argentina, Colombia, Panamá y España.

“Tenemos una gira en puerta para el próximo año en donde presentaremos ‘Meche, aventuras callejeras’ con el presupuesto que nos dio el FONCA aunque estamos pensando hacer un fondeo para completar lo necesario”.

Destacó que a ella le apasiona la actuación y augura que a futuro Gitanos Teatro quede más posicionado.

“Al principio tuvimos que picar mucha piedra, ahora ya fluye un poco más, ojalá y siga así para poder dar empleo a otros artistas, esto representa un camino que ha sido largo pero que ya está rindiendo frutos, esperemos que las semillitas que se han ido plantando sigan floreciendo y vamos a seguir plantando y picando piedra, ojalá cada vez se dé más apoyo a los grupos locales”.

De la crianza consciente o respetuosa que practica mencionó que es una mirada que implica conocimiento y que ahora las nuevas generaciones tienen acceso a información que les dé luces y guías de hacia dónde ir.

“Yo hablo desde la situación privilegiada que me da el haber podido ir a la escuela, de tener una red de apoyo con mi familia y con compañeros de trabajo que tienen la misma visión y entienden que un niño tiene sus necesidades. He trabajado con personas como Andrea Salmerón y Damían Cervantes quienes me han permitido llevar a mi hijo a los ensayos en donde hay un grupo de trabajo que me apoya, afortunadamente he encontrado proyectos así son de quien procuro rodearme”.

Señaló que en Yermicidio participan Andrés Aldaco como músico, Verónica Rodríguez cantante; Mary Aranda en la producción; Ingrid Martín del Campo en la iluminación; Pedro Alberto Álvarez, Carla Mireya Álvarez y su hijo Sicarú Álvarez.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos