Arturo Pérez-Reverte plasma sus pasiones en su novela 'El Italiano'

León, Guanajuato. Una historia de amor, mar y guerra es la que presenta Arturo Pérez-Reverte en su nueva novela “El Italiano”.

A través de una rueda de prensa virtual desde España, el escritor compartió detalles de su trabajo literario que en aquel país se publicó el 21 de septiembre y después en México y Chile.

En el evento estuvo acompañado de Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara quien destacó que esta obra reúne las grandes pasiones de Arturo: mar, aventura e historia al recrear grandes mitos del Mediterráneo.

En los años 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, buzos de combate italianos hundieron o dañaron catorce barcos aliados en Gibraltar y la bahía de Algeciras. En esta novela, inspirada en hechos reales, sólo algunos personajes y situaciones son imaginarios.

Elena Arbués, una librera de 27 años, encuentra una madrugada, mientras pasea por la playa a uno de esos buzos, desvanecido entre la arena y el agua. Al socorrerlo, la joven ignora que esa determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una peligrosa aventura.

El autor compartió que la imaginación es un aliado poderoso para poder proyectar historias a través de las letras, sobre todo basadas en cosas que ya ha visto, por lo que resulta más fácil llevarlo a la ficción.

“El Italiano” es una historia de amor, en la que la mujer se enamora primero de la imagen de héroe que tiene en su cabeza, pero a medida que progresa el relato asume el papel de ir por delante del hombre.

Arturo señaló que no le gusta repetir la fórmula en cada una de sus obras, ya que tienen que representar un desafío nuevo, un acto de creatividad para que como escritor lo haga feliz.

La vida me ha quitado muchas cosas en las que creía cuando era joven, pero hay dos o tres que me han reforzado y es el respeto por el valor, la dignidad, la lealtad y el amor. Imaginar a gente capaz de hacer esas cosas porque es su deber, me conmueve y esta novela es también un acto de justicia y homenaje al valor, de que no siempre puedes comprar todo con dinero como se cree en la actualidad”, finalizó.