Bernardo Barranco se solidariza con víctimas de pederastia

León, Guanajuato. Bernardo Barranco coordinó un trabajo de investigación y análisis que comparten en el libro “Depredadores Sagrados Pederastia clerical en México”.

José Barba, Érika Barrón, Ruth Casas, Leopoldo Cervantes, Daniel Portillo, Cristina Sada, Analu Salazar y Mónica Uribe, forman parte de la compilación de temas actuales de la pederastia en México que busca sobre todo, actualizar un tema que si bien, se ha expresado de diferentes maneras, de acuerdo con Bernardo, en México no se tienen obras que lo sistematizan de manera sólida.

Esta obra, es un viaje a través del dolor, la inequidad y las repercusiones personales y sociales. Pero también de la resistencia, la solidaridad y la denuncia. Este libro es una puerta para entender y, tal vez, para empezar a sanar en lo personal y en lo colectivo.

Contiene temas de filosofía y teología como el que hizo Ruth Casas; un texto desde la teología feminista que analiza el tema de la pederastia, pero en el que ella acentua mucho la dimensión de esta masculinidad sagrada.

La segunda generación, es a partir del 2005, sobre todo en Estados Unidos, donde se busca el resarcimiento económico, país en el que la iglesia católica gastó más de 2 millones de pesos.

Y la tercera generación, en la que a Analu Salazar, no le interesa la iglesia ni una indemnización, sino que se haga justicia y que a su depredador lo metan a la cárcel, pues él está resguardado en Roma, degradado como sacerdote, pero protegido por una especie de jubilación porque tiene más de 80 años.

El trabajo también se integra por textos sobre la pederastia en otras iglesias como las evangélicas o protestantes, pero que no acaparan reflectores como la católica y que continúan con una especie de código de silencio para no dañar su imagen.

Por su parte Daniel Portillo, un joven sacerdote comparte su visión desde el interior de la iglesia católica y el dolor que este tema provoca, un texto que Bernardo define como valiente e interesante, con propuestas y alternativas.

“Depredadores Sagrados Pederastia clerical en México” surge como respuesta al pronunciamiento que hizo el episcopado hace año y medio sobre que hay 152 curas que han sido separados de sus cargos por demandas de pederastia.

Surgen muchas preguntas, quiénes son, en qué parroquias, en cuáles diócesis, cuántas víctimas y qué tratamiento se les ha dado, cuál es el estatus legal de estos sacerdotes; y la respuesta es nada, seguimos en la misma lógica de opacidad porque digamos que la iglesia tiene el control y por otra parte, las autoridades no quieren, no pueden o no desean tener una actitud más proactiva porque no quieren provocar el peso político de la iglesia”, comentó.