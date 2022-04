Instituto Cultural de León y Grupo Internacional “Eterna Juventud” invitan a romper Récord Guinness

Más de mil parejas bailando danzón es el obejtivo del Instituto Cultural de León y el Grupo Internacional de Danzón “Eterna Juventud” para imponer el Récord Guinness en noviembre.

A través de esta convocatoria se quiere promover y preservar la cultura del danzón en León, Guanajuato.

El Grupo Internacional de Danzón “Eterna Juventud”, originario de León, Guanajuato desde hace 3 años y medio, fue fundado por Juan Velázquez Sandoval, director y maestro de danzón, junto a su pareja de baile María Lourdes Alvarez Troncoso, instructora de danzón.

Han tenido presentaciones en Dolores Hidalgo, Guanajuato, Silao y San Francisco del Rincón y también en otros países como Perú.

Todos tenemos pies izquierdos pero podemos bailar, porque cuando preguntamos ‘¿no quieres bailar?’ y lo primero que te dicen es, ‘ay no, tengo dos pies izquierdos’. Todos los que tengan pie izquierdo lo pueden bailar, porque todos han dicho lo mismo, tengo dos pies izquierdos, no tengo tiempo, no sé, se me hace muy difícil. Si cumplen esos cuatro requisitos pueden bailar danzón” comentó Sandoval.