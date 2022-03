Comparten mujeres su narrativa en el arte

León, Guanajuato. Artistas de diferentes partes del mundo se reunieron en la virtualidad para conversar sobre su producción actual como parte del programa conmemorativo “El poder de las mujeres”, que se realiza en el mes marco del Día Internacional de la Mujer.

Por parte del Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG), Víctor Marín fue el encargado de moderar la charla en la que participaron Ghada Amer (Egipto); Vanessa Freitag (Brasil); Ana Patricia Marín, (México); y Cuca Fernández (Chile).

Ghada Amer es una artista plástica afincada en Nueva York, quien compartió que sus obras son principalmente pinturas bordadas realizadas desde la perspectiva de un trabajo tradicional de la mujer, como lo es la costura, con el que ella denuncia los roles y los estereotipos.

Como artista contemporánea, su trabajo trata temas de género, la opresión hacía las mujeres, el sexo, el fundamentalismo religioso o la identidad cultural.

Vanessa Freitag radica desde el 2008 en México y ha centrado su trayectoria en la investigación del arte popular mexicano y brasileño, el cual ha ido evolucionando con el paso del tiempo y de la experimentación.

Da forma a seres y criaturas que toma de referencia de su universo afectivo, de sus memorias, pero también de lo que observa tanto de Brasil como de México sobre descubrimientos de plantas y microseres para crear un ecosistema alternativo.

La mexicana Ana Patricia Marín, contó que uno de sus objetivos principales como artista es cambiar la sociedad con el arte, un trabajo con el que está comprometida y por el que hace arte terapia para llevar a otros al disfrute creativo.

Actualmente sigue explorando en las técnicas de gráfica, pero últimamente y por la pandemia, comenzó a interesarse por otras que fueran menos agresivas al medio ambiente y materiales básicos que tiene que ver con el reciclado y la reutilización, así como trabajar con tintas que vienen de lo natural.

Desde hace más de 10 años, Cuca Fernández vive en México, donde se enamoró de la técnica de la encáustica.

Para la artista chilena, la técnica ha sido un punto importante para perfeccionar y evolucionar; primero comenzó con el dibujo, bocetos que fueron hacia el color adentrándose en el óleo, a la que considera la madres de las técnicas, y de la que vino el paisaje.

Una vez que llego a León, aprendo la encáustica y me abre el paso a poder experimentar y combinar técnica. Me dio una cosa mágica de alquimia que es hacer magia con fuego y gracias a eso he logrado tener un camino que me ha guiado y ayudado en tener una línea y combinar esta técnica milenaria con estos paisajes contemporáneos”, platicó.