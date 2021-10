Con exposición de La Martinica, celebran aniversario del Forum Cultural

León, Guanajuato. “Somos La Martinica. Somos Forum. ¡15 años viviendo el arte juntos”, es la nueva exposición que presenta el Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG) vigente hasta febrero de enero del 2022.

Este proyecto expo gráfico forma parte de las actividades del 15 aniversario del Forum Cultural de Guanajuato, establecido en una de las colonias más importantes de León.

Durante la inauguración, Magdalena Zavala Bonachea, directora del MAHG, destacó que la muestra busca indagar en la microhistoria de la colonia de La Martinica y poner en valor diversas historias compartidas en fuentes de información, libros, investigadores especializados y un sin fin de bienhechores.

Recoger los testimonios orales y transformarlos en objetos expo gráficos para poner en valor la identidad de la zona, fue el reto más grande del equipo que trabajó en esta muestra, pues quisieron dar diferentes caminos en los recuerdos de una ciudad que se detiene en ciertos aspectos vinculados a la historia viva de su colonia y a su vínculo con la creación del Forum.

Así están presentes en este recorrido, el rancho La Martinica, el origen de esta historia, la Escuela Granja, el Instituto Lux, Instituto Jassá, Estadio La Martinica, Estadio León y el Forum Cultural Guanajuato, como eje central.

Por su parte, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, director general del Forum Cultural Guanajuato dijo durante su mensaje, que el origen es destino y que si la comunidad no entiende su origen, su historia, el destino no existe.

Juan Gerardo Pons Zepeda fue uno de los bienhechores que participó con su testimonio oral para la muestra y quien estuvo como invitado en la inauguración donde compartió que durante 50 años de su vida vivió en La Martinica.

Para mí es un honor y una satisfacción muy especial el que me hayan invitado a hablar esta noche en esta exposición que se me hace sensacional. Cuando Magdalena me llamó para platicarme sobre este proyecto no entendía muy bien de qué se iba a tratar y vine a comentarlo y a enterarme un poco más”, platicó.