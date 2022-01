El periodista y escritor Cristian Alarcón Casanova fue seleccionado ganador del XXV Premio Alfaguara por El tercer paraíso, una novela que, escrita durante la pandemia, narra la historia reciente de su natal Chile intrincada en una estructura dual y ambientada también en Argentina donde reside el autor.

Esta mañana, desde España, el jurado – Compuesto por Fernando Aramburu (presidente del jurado), Olga Merino, Ray Loriga, Paula Vázquez, Marisol Schulz Manaut, y Pilar Reyes (con voz, pero sin voto por ser la directora editorial de Alfaguara)- comunicó que eligió por unanimidad y “sin mucha dificultad” El tercer paraíso, de entre 899 obras que recibieron.

Fernando Aramburu presidente del jurado del XXV Premio Alfaguara de Novela | Cortesía: Alfaguara

De esas 899 obras, 119 son mexicanas,139 son argentinas, 43 chilenas y las restantes de diversos países de Hispanoamérica y Estados Unidos.

“El jurado destaca el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual, ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina; el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín en busca de un paraíso personal. La novela abre la puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño, un refugio frente a las tragedias colectivas”, apuntó Fernando Aramburu al dar el fallo.

El presidente del jurado también reconoció “una serie de virtudes” en la novela ganadora, tales como “la enorme calidad de la prosa: concisa, clara, depurada” que, si bien es una novel corta, en ella se tratan varios temas tocantes a la historia chilena a través de la narración de la historia de los antepasados del protagonista.

Da cuenta de hechos reales como el terremoto de 1960, la época de Salvador Allende al frente del gobierno, el golpe de estado y la represión del mismo. En ese sentido, Aramburu aseveró que aunque la obra habla de “tragedias privadas y colectivas, es en realidad una novela de esperanza en la que se postula la belleza”.

El tercer paraíso, una historia escrita durante la pandemia

Por su parte, Cristian Alarcón, a través de una conexión online, recibió las felicitaciones del jurado y habló sobre la consecución de El tercer paraíso.

Confesó que esta novela fue escrita, desde Argentina y en el sur de Chile, durante el 2020, en el año donde el confinamiento por la emergencia sanitaria por Covid-19 fue casi general.

Por otra parte, señaló que si bien considera al periodismo como literatura, decidió dedicarse más de lleno a la redacción en formato de novela, su primera novela como tal, luego de su gran trayectoria como cronista.

“Lo cierto es que yo me fui dejando llevar por mi propio trabajo de investigación [...] Me fui dejando llevar a la posibilidad de entrar en la lógica de la novela, y esto significó para mí un luto, un duelo, de ese narrador que yo cultivé contando lo real para restringirme – En un sentido restringirme y en otro liberarme absolutamente- a lo creativo en una historia que espero que surta efecto”, comentó.

Cristian Alarcón recibirá, junto con el reconocimiento, 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación de El tercer paraíso en todo el territorio de habla hispana a partir del próximo 24 de marzo.

¿Quién es Cristian Alarcón?

Cristian Alarcón Casanova | Foto: Alejandra López. Cortesía de Alfaguara

Cristian Alarcón Casanova nació en Chile en 1970, pero ahora radica en Argentina al frente de la Revista Anfibia.

Es escritor, periodista, editor, cronista y ensayista. Su carrera como periodista data desde inicios de los años 90 haciendo periodismo de investigación y escribiendo crónicas para medios como Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo.

En 2012 fundó la revista Anfibia en cuyo laboratorio de periodismo performático ha experimentado con los límites de los textos periodísticos.

Ha escrito los libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia y Si me querés, quereme transa; los cuales han sido traducidos al inglés, francés, alemán y polaco.

En 2014 fue galardonado con el Premio Konex, Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonios; y en el 2019 ganó el Premio Perfil a la libertad de expresión. Galardones a los que ahora suma el Premio Alfaguara de novela 2022.

Las noticias de AM en

Síguenos