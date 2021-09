David Bowles escribe epopeya de mitos mexicanos

León, Guanajuato. En su reciente libro “Serpiente emplumada, corazón del cielo”, David Bowles comparte dos décadas de investigación de los mitos y leyendas de los pueblos mesoamericanos.

La obra sigue la historia del mundo desde sus orígenes en los sueños del dios dual Ometeotl hasta la llegada de los conquistadores españoles a México y la caída de la gran ciudad de Tenochtitlan.

Fue en la universidad, cuando a David le surgió el interés de estos temas luego de tomar un curso de Antropología que le generó la sensación de coraje por no haber conocido antes los cuentos folklóricos de México y al mismo tiempo el deseo de indagar y profundizar en esas historias.

Eso me llevó a aprender náhuatl porque yo quería leer los textos en su versión original, me parecía que las traducciones al inglés eran muy secas y sin belleza y quería presencias esas palabras y al hacerlo me di cuenta que había una riqueza que se tenía que transmitir a los lectores”, compartió.