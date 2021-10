El 1 de octubre es el Día Internacional del Café para promover y celebrar a esta bebida que es una de las más populares en el mundo. Pero, ¿sabes cuál es su origen? o ¿Cómo llegó a México. Te damos éstas y otras respuestas.





Leyenda del origen del café

Son varias las leyendas populares que se cuentan alrededor del mundo sobre el origen de este apreciado grano. Una de ellas, quizá la más conocida es la del joven pastor yemení llamado Kaldi quien un día notó un comportamiento extraño en su rebaño cuando lo llevaba a pastar.

Según la leyenda, Kaldi notó que sus animales saltaban de un lado a otro con mucha energía cuando consumían los frutos rojos de un arbusto. Asombrado, el pastor arrancó algunos frutos y los llevó a un religioso de su localidad. Éste los hirvió y bebió el té resultante; como su sabor era bastante amargo, lo desechó. Si ahí hubiera terminado la historia, quizá no podríamos disfrutar del café.

Pero se dice que al contacto con el fuego, aquellos frutos rojos comenzaron a tostarse despidiendo un aroma exquisito. Entonces, el religioso tostó otros frutos y luego los puso a hervir. El resultado fue aquello que hoy podemos saborear.

Si bien no hay una certeza absoluta sobre el origen del café, lo que sí se sabe es que los esclavos en Yemen y Arabia masticaban la parte carnosa del fruto rojo. Los historiadores registran el consumo de café en esas regiones desde el siglo XV.

Los árabes, conscientes del gran tesoro que tenían entre sus manos, no permitían la exportación de granos fértiles para que no se pudiera cultivar en otros lugares. No fue hasta 1616 que los holandeses lograron obtener cafetos (granos fértiles) y los cultivaron en su país.

Los primeros establecimientos de venta y consumo de café se situaron en la Meca; eran conocidos como kaveh kanes y allí también se jugaba ajedrez y eran los lugares perfectos para tener citas sociales o tratar asuntos de negocios, una cafetería, en todo su esplendor.





¿Sabías que...

a nivel mundial se consumen a diario 2 mil 250 millones de tazas de café?

¿Cómo llegó el café a México?

De Holanda, el café pasó a India, después a Europa mediante el comercio; de ahí, finalmente llegó al continente americano alrededor de 1660. Se tiene registro de que entre 1773 y 1775 los establecimientos de café eran muy populares en el norte del continente como Nueva York, Boston y Philadelphia.

Según datos del gobierno de México, el café es introducido en nuestro país en 1795 a bordo de barcos inmigrantes franceses. Los primeros cultivos de café mexicano se dieron en Veracruz, específicamente en Córdoba, en donde pronto se convirtió en una de las principales actividades económicas de la región.

Hay documentos firmados por Miguel Lerdo de Tejada que dejan constancia de que a inicios de 1800 ya se exportaba café mexicano. Hoy México se posiciona como uno de los principales productores de café en el continente, junto con Colombia y Brasil.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de México, 98 por ciento de los cafetos que se cultivan en nuestro país son variedades arábigas aunque también se cultiva la variedad robusta.

En México el café se cultiva mayormente en 12 estados: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco.





Consumo de café en México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural registró que un mexicano consume alrededor de 1.6 kilogramos de café al año.

La forma de preparar café más tradicional en México y por la que es conocido internacionalmente es el café de olla. Aquí te damos la receta.

Receta de café de olla estilo veracruz:

Ingredientes: café recién molido, un trozo de canela, panela o piloncillo al gusto.

Preparación: Hierve una cantidad suficiente de agua en una olla, preferiblemente de barro; cuando esté en ebullición, coloca los ingredientes en un paño limpio y amárralo fuertemente. Finalmente introduce el paño en la olla con agua hirviendo hasta que termine la infusión. Retira del fuego y sirve caliente.

Café de olla

Y tú, ¿cómo vas a celebrar el Día Internacional del Café?

