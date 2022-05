Eduardo Garrido deleita con su recital al Museo de la Ciudad de León

“Entre paisajes, ciudades, criaturas y homenajes”, fue la obra con la que Eduardo Garrido deleitó acompañado de su guitarra en el Museo de la Ciudad de León.

Los asistentes a su presentación vivieron una noche de apreciaciones musicales de su autoría y de arreglos de música popular.

Eduardo Garrido es guitarrista, compositor, investigador, escritor y profesor español radicado en México. Su trayectoria comenzó desde que era niño pues aprendió a tocar la guitarra dentro de su núcleo familiar, puesto que su familia está compuesta de músicos.

Desde casi 20 años se ha desarrollado en México con una trayectoria “llena de mucha felicidad y de una dedicación de algo vocacional”, tal como el compositor describe lo que siente en todo este tiempo.

El compositor dio inició al recital con la pieza musical titulada “Baladita para Diana”, luego siguieron los 8 estudios breves titulados “Alebrijes de la Ciudad de México”.

Eduardo Garrido compartió que su inspiración ha sido su gente, su entorno, sus creencias y el arte, puesto que es muy amante de las disciplinas artísticas de la pintura, de la literatura y mucho de la poesía, de la música y no solo de la música clásica sino también del jazz, y músicas populares.

No hagan caso a las frases que se dice mucho, que eso no sirve para nada, que te mueres de hambre, que eso no se estudia, claro que se estudia existen universidades en México solamente que mucha gente no lo sabe y existen conservatorios en Europa, que lo hagan y que perseveren aunque mucha gente no lo entienda”, compartió Eduardo Garrido.