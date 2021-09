Este año el Festival Internacional del Globo (FIG) de León celebra 20 ediciones ininterrumpidas y lo hará por todo lo alto con un festival en formato híbrido en el que habrá 200 globos aerostáticos, eventos en sedes alternas, las tradicionales noches mágicas y los tan esperados conciertos. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Cuándo y dónde será el Festival Internacional del Globo 2021?

El FIG 2021 se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre de 2021. Se realizará en formato híbrido; es decir, se transmitirá a través de sus redes sociales oficiales y su sede en la presencialidad será el Parque Metropolitano de León, aunque también habrá algunos eventos en sedes alternas.

Es importante mencionar que los eventos del FIG León son con cupo limitado por cuestiones de seguridad sanitaria; por la misma razón, este año tampoco habrá acceso a zona de camping.

¿Cuáles globos aerostáticos volarán en el FIG León?

En un comunicado de prensa, el FIG León informó que habrá 200 globos aerostáticos provenientes de más de 20 países como Bélgica, Brasil, Estados Unidos, España, Rusia, Reino Unido, entre otros.

Este año volarán por primera vez en el FIG León ocho globos de figuras especiales: Phone Booth, Sloth, Steggy, Tedy & Lindy, Cork, Car The Lias, Freddie The Fox y La Bruja. Los cuales se suman a los que ya han estado presentes en ediciones anteriores tales como La Gallina pintadita, proveniente de Brasil o Kermie the frog, de Estados Unidos. Asimismo, se presentará el Zeppelin show.

Festival Internacional del Globo de León en Estados Unidos

En el marco de la celebración de las 20 ediciones del FIG León, el globo emblema del festival volará en la cuadragésimo novena edición edición del Albuquerque International Balloon Fiesta en Nuevo México, Estados Unidos.

El icónico globo aerostático del FIG representará a México en el “vuelo de naciones” organizado por el Albuquerque International Balloon Fiesta que se celebrará del 2 al 10 de octubre.





Conciertos en el FIG León 2021

Una de las partes más esperadas por los fans del FIG León son los conciertos. Se había especulado que Alejandro Fernández sería parte de la gala de conciertos, pero esto aún no está confirmado.

En sus redes sociales, el festival anunció que falta poco para conocer al protagonista de su noche de gala del domingo 14 de noviembre. Y, por supuesto, en Periódico AM tendremos toda la información.

¿Dónde comprar boletos para el FIG León?

Los boletos para asistir al Festival Internacional del Globo de León ya están a la venta, puedes comprarlos dando clic aquí. Recomendamos comprarlos con anticipación ya que el cupo es limitado por seguridad sanitaria.



Si quieres enterarte de los detalles de la tripulación de la edición 20 del FIG León, da clic aquí.











Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos