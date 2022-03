Ensamble de Metales de la OSN resuena en el Mateo Herrera

León, Guanajuato. Bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto, el Ensamble de Metales de la Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), musicalizó la Sala de Conciertos Mateo Herrera.

En esta presentación, que forma parte de la Temporada de Música de Cámara del Forum Cultural Guanjuato, el público pudo apreciar las diferentes dotaciones instrumentales.

En los trombones, Fernando Islas, Misael Clavería, Diego Capilla y Alejandro López Velarde; y en la tuba, Roberto Garamendi, ofrecieron un programa integrado por Sonata para 4 trombones de Daniel Speer (1636-1707); Trío para trombones, de Ludwig van Beethoven (1770-1827); y Adagio, de Camille Saint-Saens (1835-1921).

La segunda parte de su presentación, se conformó de las piezas Wagner for 5 Bones, Christus actus Est, de Anton Bruckner (1824-1896); Lassus Trombone, de Henry Filmore (1881-1956); Fly me to the Moon, de Bart Howard (1915-2004); Nessun Dorma, de Giacomo Puccini (1858-1924); y Amparito Roca, de Jaime Texidor (1884-1957)

La Orquesta Sinfónica Nacional es la agrupación musical más representativa del país y ha obtenido diversos reconocimientos, como la nominación al Grammy Latino 2002 al Mejor Álbum Clásico y el premio Lunas del Auditorio Nacional como mejor espectáculo clásico en 2004.