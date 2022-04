Noche de Gloria en el Teatro del Bicentenario con el Coro de casa y la Orquesta de Cámara de León

Un teatro lleno por primera vez luego de los limitantes por la pandemia, la Orquesta de Cámara de León y el Coro del Teatro del Bicentenario interpretando a Vivaldi son garantía de una noche de ‘Gloria’. Tal fue lo que se vivió al interior del coloso del Forum Cultural Guanajuato.

Gloria in excelsis Deo, o RV 589, es el Gloria más conocido de Antonio Vivaldi, aunque se sabe que escribió, por lo menos, dos Glorias más: RV 588 y el RV 590 que se encuentra perdido hasta nuestros días. El RV 589 es considerado uno de los cuerpos de música sacra más bellos que han existido por lo que no es casualidad que haya sido el elegido para interpretarse en vísperas de la Semana Mayor.

Coro del Teatro del Bicentenario y la Orquesta de Cámara de León | Foto: Cortesía del Teatro del Bicentenario

En punto de las 7 de la noche, el concertino de la Orquesta de Cámara de León, Maksim Smakeev fue recibido en el escenario entre aplausos expectantes de las más de 1 mil 500 almas allí reunidas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El programa inició con las notas solemnes de la Sinfonía en Si menor Al santo sepolcro RV 169 del mismo Vivaldi, para después dar paso a la Suite no. 3 de Aires y danzas antiguas de Ottorino Respighi que juntas fueron preámbulo para la parte estelar del recital.

Tras un breve intermedio, el coro de casa ocupó sus lugares en el escenario bajo la batuta del director coral Jaime Castro quien previo a la gala compartió, a través de sus redes sociales, un mensaje de júbilo y agradecimiento por un sold out.

Jaime Castro | Foto: Cortesía del Teatro del Bicentenario

Jaime Castro fue recibido entre una marea de palmas y éste agradeció, como es su costumbre, llevándose la mano derecha a su costado izquierdo y con una discreta, pero franca sonrisa.

Acto seguido, el también tenor se colocó frente a la orquesta y el coro para que, con un ligero movimiento de sus manos, el panorama sonora se inundara con los violines y el pleno del coro en Beatus vir, SV 268 de Claudio Monteverdi. Esta pieza fue sumamente aclamada, aun cuando no era la más esperada.

Sin hacerse esperar más, se deslizó sin interludio el clímax de la noche. Gloria RV 589 con sus 12 movimientos que gozan de una polifonía sumamente expresiva; no obstante que la música sacra nunca fue el principal interés de Antonio Vivaldi, por su riqueza coral e instrumental, esta obra es una de las gemas del barroco veneciano.

Tras la alegría que contagia el primer movimiento, Gloria in excelsis Deo, los asistentes vacilantes entre si era apropiado aplaudir o no, no se guardaron las ganas de reconocer a los artistas el momento que les estaban regalando y los aplausos sobrevinieron como cascada.

En el segundo pasaje, Et in terra pax hominibus, la pianista Judith Campos Galeana, demostró que es diestra en los grandes maestros de la música clásica, tanto en Mozart como en Vivaldi, en tragicomedias como en obras sacramentales.

Carolina Torres, soprano | Foto: Cortesía del Teatro del Bicentenario

La soprano Carolina Torres y la mezzosoprano Frida Portillo acompasaron sus voces para interpretar el tercer movimiento, Laudamus te. En su tesitura, ambas lograron magníficas notas dentro de esta pieza caracterizada por su fluidez, pero no por ello sencilla.

Carolina Torres destacó con su interpretación del sexto movimiento, Domine Deus; acompañada por el oboe, su voz brilló mucho más que todos los cristales que la ataviaban esa noche.

Por su parte, Portillo hizo gala de su bien cimentada capacidad vocal en Domine Deus, Agnus Dei; mientras que la contundencia con la que ejecutó Qui sedes ad dexteram Patris, le valió ser la favorita de la noche para el público que le retribuyó la actuación sin escatimar en palmas.

Frida Portillo, mezzosporano| Foto: Cortesía del Teatro del Bicentenario

La pieza más celebrada de la noche es quizá también una de las más representativas de esta obra; se trata de Quoniam tu solus sanctus, el penúltimo movimiento que, seguido de Cum Sancto Spiritu, culminó esta Gloria que permaneció oculta en una biblioteca de Turín, Italia hasta que fue descubierta en 1920.

Como es natural en estos casos el público aclamó sin descanso a los artistas. No obstante, no fue suficiente para que la concurrencia se pusiera de pie.

Ante las incesantes palmas que iban subiendo de intensidad, Jaime, Carolina y Frida volvieron al escenario para interpretar nuevamente Gloria in excelsis Deo para total beneplácito del público.

La ovación de pie fue más que merecida; los “¡Bravo, Jaime!”, “¡Bravo, Carolina!” y “¡Bravo, Frida!” se escucharon en el recinto. Los aplausos estallaron dejando sentir la potencia de un auditorio lleno, como hacía más de dos años que no sucedía. La Orquesta local también fue profundamente aclamada y se despidieron entre palmas.

Si bien el teatro volvió a abrir su capacidad al cien por ciento, las medidas sanitarias no se relajaron. En la entrada el protocolo de toma de temperatura y de aplicación de alcohol en gel se conservó. Asimismo, el personal estuvo recordando constantemente a los asistentes que debían portar su cubrebocas en todo momento.

Una ‘Gloria’ para los oídos

Magdalena Zavala y Maricarmen Martín

Magdalena Zavala y Maricarmen Martín, asistentes a la gala, coincidieron en que “ya hacía falta un teatro lleno con un espectáculo como éste”.

“Fue maravilloso, siempre es una gloria oír a Vivaldi. Todo fue espectacular, los artistas (estuvieron) muy bien. Un muy bonito inicio de Semana Santa”, comentó Magdalena; a lo que Maricarmen añadió: “lo mejor fue la mezzosoprano, sin duda mi favorita de la noche”.

La entrevistada también destacó la dirección de Jaime Castro: “Vivaldi siempre necesita un gran director como éste”, señaló sin titubeos.

Por otra parte, Zavala llamó a seguir observando las medidas sanitarias para que no haya necesidad de volver a suspender las actividades culturales.