No Gravity es una compañía italiana de danza pero sus espectáculos van más allá de ejecutar una coreografía. Se trata de una técnica multidisciplinaria, única en su tipo, que combina sobre el escenario danza, acrobacias y esculturas vivientes.

En el marco del Festival Internacional Cervantino presentarán Inferno, una adaptación del pasaje homónimo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. En entrevista, su creador Emiliano Pellisari, nos dio los detalles.

El director confesó que Inferno es su obra maestra, “es la mejor que he hecho en mi vida”, reiteró. Es la condensación de todo su trabajo profesional en el cual, en sus palabras, es “una síntesis minimalista que conjunta poder y belleza”.

Emiliano Pellisari admitió que fue un gran reto adaptar Infierno de la Divina Comedia

Esta tarea que se antoja imposible, el también diseñador, la logró utilizando la técnica de la simbología que, explicó, consiste en crear imágenes a partir de las narraciones de Dante; con estos “cuadros o esculturas vivientes” como él los llama, sumados a otros elementos como su nuevo estilo de danza aérea, la música y el juego de luces, es como consigue expresar el Infierno.

Emiliano habló sobre la bailarina principal, Mariana Porceddu, quien también es su compañera de vida y madre de sus hijos. Ella, a decir del director, es su compañera artística, pues también es la coreógrafa “quien da el calor, la energía, el movimiento” al show.

Con profunda admiración destacó que ella aporta la “finura” a la coreografía, mientras que él es la “parte fría, la parte racional”. Asimismo, confesó que, a través de los diez años que han compartido,

Por último, se dijo muy emocionado de venir a México ya que tiene raíces mexicanas por parte de su padre.

La compañía fue creada y fundada por Emiliano Pellisari, hace 15 años. Él la describe como “un mundo”. Refiere que en estos 15 años los críticos han intentado definir, sin éxito, su disciplina.

Pellisari señala que, a lo largo del tiempo, la danza que ejecutan ha ido cambiando:

“Ahora los bailarines no solo bailan en el escenario, sino también en el aire. Es un concepto muy diferente, porque si tuvieras una cuerda (atada para suspenderte en el aire) únicamente podrías moverte, pero no podrías bailar; y en No Gravity se baila”.