Ingresa ‘leonés’ a orquesta digital

León, Guanajuato.- Jonathan Esteban Rivera Castillón, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Música e Instrumentista de la Universidad de Guanajuato, fue seleccionado para formar parte de la OAcademy 2022, un proyecto que impulsa la creación de la primera orquesta digital del mundo con intérpretes de gran proyección artística para convertirlos en artistas de primer nivel.

Jonathan Rivera, quien toca el contrabajo y también es profesor de la Escuela de Música de León, donde imparte clases de solfeo en entrenamiento auditivo a nivel medio superior, mencionó que la OAcademy se deriva del proyecto de la Orquesta de las Américas, fundada por personas de todo el mundo, la cual cada año abre audiciones para músicos de toda América.

“Por la pandemia ahora no se puede ofrecer eso porque resulta peligroso y la OAcademy, que es la Academia de la Orquesta de las Américas, ofrece a los seleccionados de sus audiciones una capacitación de seis meses, en línea, de alto nivel profesional impartida por músicos de orquestas importantes del mundo como las Filarmónicas de Berlín, de Los Ángeles y de los Países Bajos”.

La convocatoria para participar se abre en la segunda mitad del año y a quien se registra le mandan el repertorio que debe montar para la audición que se graba en video y se envía a la academia en donde un jurado integrado por maestros de todo el mundo hacen una selección.

Destacó que el proyecto de Grupo Azteca consiste también en un curso de preparación orquestal de seis meses que será impartido por Paolo Bartolameolli, director asociado de la Orquesta de Los Ángeles.

“Con Azteca a mediados de año vamos a tener actividades presenciales como ensayos y grabaciones en Puebla y una gira por tres ciudades del centro del país, todavía no sabemos en cuales pero espero que tengamos la fortuna de que se considere a la región Bajío”.

Para Jonathan, haber sido seleccionado es un sueño hecho realidad porque considera que la Orquesta de las Américas es la mejor que ha escuchado y ya la tenía en la mira pero no se sentía preparado para hacer la audición.

“Me animé a audicionar, no con la idea de quedar sino de practicar, y para mi sorpresa quedé en el primer intento. La pandemia ha sido muy difícil porque en algo tan práctico como la música, donde tienes que tocar con otras personas y de repente no lo puedes hacer, ya me sentía bastante atorado pero esto me hizo ver que probablemente no voy tan mal como a veces pienso”.