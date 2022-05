Inspira su primera novela en su vida

León, Gto. “Ojalá nos volvamos a encontrar'' es el título de la primera novela escrita por el leonés Jesús Emmanuel Farré Luna, y aunque no es una autobiografía, si está inspirada en algunos aspectos de su vida y de su familia, toca temas existenciales y la escribió en seis semanas.

Nefertari Luna fue la encargada de presentar el libro y destacó que es una obra que poco a poco introduce a la vida Aziel, el personaje principal, quien es un joven adulto que lleva consigo responsabilidades grandes adquiridas a partir de que cumplió la mayoría de edad.

Javier Orozco, editor en jefe de Editorial Orval, destacó que Emmanuel es uno de los talentos leoneses que se está desarrollando en la ciudad.

En su intervención Emmanuel Farré mencionó que escribir su primer libro fue una experiencia nueva en la que se puso el reto de escribir capítulos e ir evolucionando hasta el final.

Destacó que una de sus inspiraciones para escribir fue que pasó por la pérdida de su hermano quien murió hace dos años cuando apenas tenía 27 años y eso lo sacudió.

“Es por eso que el libro tiene algo de melancolía pero la escritura me ayudó a plasmar mi sentir, me inspiré en mi familia y en mi vida personal y creo que más de alguna de las personas que lo lean se podrá identificar con él y entender que la vida es un instante”.

Señaló que el personaje principal es un joven desconfiado que se encuentra sumergido en su mundo y que poco a poco las personas que va conociendo le van dando sentido a su vida.

“Hay cosas que no se esperan, eso le da un poco de misterio y suspenso, es una novela que toca muchos temas, trae un poco de todo, cuando me inscribí al curso de novela corta tenía la idea pero no sabía por dónde pero poco a poco la historia se fue tejiendo porque por suerte la inspiración ahí estaba y fui escribiendo un capítulo por semana, no es una autobiografía pero si trae muchas vivencias y cosas mías”.