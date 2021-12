Integrantes del Ensamble Antiqva Metropoli comparten pasión por música barroca

León, Guanajuato. Jóvenes músicos que comparten una misma pasión por la música barroca, unieron sus talentos en la sala principal del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña para ofrecer un concierto como parte del 11 aniversario del recinto.

El programa de “Fantasía Barroca” a cargo del Ensamble Antiqva Metropoli contó con la dirección del chiapaneco Juan Luis Mátuz, quien compartió la felicidad de tener la dicha de tocar para el público guanajuatense.

Hemos sobrevivido a una pandemia y hoy estamos festejando la vida, estamos festejando a la música y estamos festejando al Forum Cultural Guanajuato por 15 años de dar albergue a todos los artistas, músicos, bailarines, actores, y también el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, que cumple 11 años”, expresó.

De Antonio Vivaldi interpretaron durante la primera parte: Concierto “París”, no. 5 en Do mayor per archi e basso contino RV114, Concierto en Sol menor per archi e basso contino RV152 y Concierto en Sol menor per archi e basso contino, RV157.

Complementaron con “Dido y Eneas, ópera Z. 626 y Chacona en Sol menor Z. 730, de Henry Purcell, para dar paso a un breve intermedio.

Violines, violas, violonchelos. tiorba y guitarra barroca, clavecín y contrabajo, son los instrumentos que emanan una género característico por bajos de uso continuo, tipos de compás claros y sencillos, espacios amplios para la improvisación y fuertes contrastes sonoros.

El ensamble nació en 2008 y está integrado por intérpretes con formación en México y el extranjero, reunidos con una pasión en común: la música barroca.

Entre sus objetivos principales está el de dar a conocer el repertorio representativo del Barroco europeo, así como la música del Virreinato mexicano que se encuentra en las catedrales más importantes del país.

La segunda parte del concierto se integró de las obras “Rey Arturo”, semiópera en 5 actos Z. 628, de Henry Purcell y Suite en Sol mayor TWV55:G10, de George Phillip Teleman.

