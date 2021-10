Intercambian acervo cultural musical en el Festival Internacional Cervantino

León, Guanajuato. Las diferentes manifestaciones musicales en el mundo serán parte de la 49 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), tanto en lo presencial como en lo virtual.

Del 13 al 31 de octubre enriquecerán la variedad de géneros, estilos, ritmos y sonidos porque representan e identifican cada lugar donde el amor por expresarse a través de la música la convierte en un lenguaje distintivo y a la vez susceptible de ser delicada en otras latitudes.

El Cervantino es un intercambio cultural en el que las regiones de todo el mundo comparten su identidad a través de las expresiones artísticas y este año incluye artistas de Alemania, Argentina, Grecia, Estados Unidos, Japón, México y la región de Quebec.

Las raíces musicales de Grecia y México se enlazarán durante la presentación en vivo de Alexandra Gravas, acompañada de los Macorinos y el pianista polaco Józef Olechowski.

Alexandra Gravas y los Macorinos.

Su programa “El amor es vida- Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ”, estará integrado por temas que retoman la poesía de Pablo Neruda; una adaptación de la obra Canto General con arreglos musicales del compositor griego Mikis Theodorakis el 28 de octubre a las 11 de la noche en El Trasnoche de Guanajuato.

Mi amor por la música nació cuando conocí a la cantante Chavela Vargas y mi sueño de interpretar música mexicana nació el año pasado. La investigación de las canciones mexicanas me llevó a descubrir que los ritmos, la danza y la poesía son muy importantes y trabajé mucho con los textos de las canciones”, comentó Alexandra.

Desde la Ex Hacienda de San Gabriel de Barrera, el percusionista mexicano Armando Montiel interpretará un programa en colaboración con el instrumentista okinawense Takashi Hirayasu.

Armando Montiel.

El contraste de sonidos será una aproximación a la cultura de ambos países, con tonalidades festivas que invitan a bailar tal y como se acostumbra en las celebraciones de Okinawa y México. Su espectáculo tendrá lugar el sábado 30 de octubre a las 12 de la tarde.

Desde Alemania, las DJ´s Resom y Mareena proyectarán su sensibilidad musical durante un espectáculo en vivo desde El Trasnoche de Guanajuato.

De manera individual, han desarrollado a lo largo de su carrera estilos con influencias provenientes de distintos lugares y fusionadas toman a la música como recurso para plasmar texturas, ambientes y colores, a partir del ímpetu energético descargado en la consola que compartirán el jueves 14 de octubre a las 11 de la noche.

Mareena.

Tierra Meztiza y Tembembe se unen en la Ex Hacienda de San Gabriel de la Barrera para compartir su vocación por los sonidos tradicionales de México y Latinoamérica el domingo 24 de octubre a las 12 de la tarde.

Su programa compartido integra canciones en idioma quechua y lengua náhuatl, instrumentadas con guitarras barrocas, violines y arpas que percuten y rasguean las cuerdas en manifiesto de las raíces culturales de países como Perú, Colombia y México.

Lo que se está haciendo de abrir la música es una cuña que está también brillando en nuestra manera de convivir y relacionarnos a nivel general como humanidad, es saber que todos cabemos en ese mundo”, comentó Leopoldo Novoa, de Tembembe.

En representación del movimiento musical quebequense, Le Vent Du Nord combinará la voz, la guitarra, el piano, la mandolina, el acordeón y la percusión acompañada de los pies contra el piso para promover el folklore de la región de Quebec.

En la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, el miércoles 27 de octubre a las 8 de la noche ofrecen la “Fiesta del Espíritu”, con sencillos de su último lanzamiento musical, “Territoires”; un repertorio con historias que vuelven a los orígenes geográficos desde composiciones instrumentales.

Argentina tendrá presencia con el Quinteto Astor Piazzolla, agrupación con el objetivo de difundir el Nuevo Tango piazzolliano. A 100 años de su nacimiento, los integrantes del ensamble creado por Laura Escalada Piazzolla llegarán al Teatro Juárez el jueves 28 de octubre a las 9 de la noche.

Quinteto Astor Piazzolla.

En el escenario virtual

A través de las plataformas del FIC, Iván Trujillo Ensamble se presentará en el escenario virtual del FIC para presentar su reciente album “Music From the Poetry Book for a New Angel”.

El conjunto interdisciplinario mezcla jazz, rock y hip-hop para crear ambientes sonoros psicodélicos basados en la improvisación y exploración de ritmos electrónicos llevará su música a las plataformas oficiales el lunes 25 de octubre a las 7 de la noche.

Iván Trujillo Ensamble.

Justin Kauflin inspirará al público con un recital que incorpora las percusiones del baterista estadounidense Jimmy Macbride y el bajista mexicano Chris Smith, el 29 de octubre a las 7 de la noche.

Tras la pérdida de la vista a los 11 años, el pianista clásico se ha posicionado como uno de los más virtuosos a nivel mundial, nominado como “Artista de jazz del año” por la revista de artes y entretenimiento Veer.

Cierra Tania Libertad con homenaje a Manzanero

Para concluir esta celebración cultural, Tania Libertad ocupará la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, con un espectáculo musical en memoria del maestro del bolero mexicano, Armando Manzanero.

Tania Libertad.

Me toca clausurar el Cervantino y yo diría que son ya casi 40 años de participaciones en este festival y esta vez con el gusto de presentar un homenaje para un artista estupendo que no está ya con nosotros, un gran compositor, para mí un gran cantante”, externó.

Con una trayectoria de más de seis décadas, la cantante peruana de nacionalidad mexicana compartió el gusto por la canción latinoamericana con el compositor yucateco, quienes a través de la trova, las baladas y los boleros manifestaron su pasión por la música.

Yo tuve la suerte de conocer, desde muy joven, a nuestro querido, a nuestro recordado que tiene un lugar especial no solo en México, sino el mundo para siempre”, destacó la cantante.

Fue en Perú, donde lo conoció al ser telonera de sus conciertos, cuando ella interpretaba música latinoamericana acompañada de una guitarra, sin saber que años después iba a vivir en México y tener la suerte de compartir con él, con su familia y hacer tres discos juntos y tres espectáculos.

Haré este concierto con el enorme amor que siempre le tuve a mi querido Armando, un hombre tremendamente solidario, responsable, profesional. Aprendí de él muchas cosas y va a ser un placer recordarlo”, compartió.

Su presencia en escena estará acompañada por la cantautora Joaquina Mertz, para transmitir a la audiencia Cervantina los mensajes de amor implícitos en las letras de Manzanero el domingo 31 de octubre a las 8 de la noche.











