Invitan a perseguir los sueños con la obra ‘Atrapar un tren’

“Atrapando un tren” es una obra de teatro interactivo aderezado con música original que presenta en Celaya la Compañía Teatral SERCA para compartir un importante mensaje: hay que perseguir los sueños hasta hacerlos realidad.

SERCA (Servicios Educativos para la Recreación Cultura y Arte) es una asociación civil con más de 8 años de trabajo, que comenzó con programas de educación en las escuelas y asociaciones especiales, después con talleres de literatura para seguir apoyando sus objetivos, y ahora ha creado su compañía de teatro como complemento de sus actividades y talleres.

“Nace la inquietud en SERCA de trabajar sus propias producciones, es una aventura donde todos estamos arriesgando y apostando por algo.

“Estamos súper contentos, se hizo un equipo muy armónico, es una obra que va a presentar un buen precedente para la Compañía SERCA”, detalló Ana Bertha Cruces, directora de la obra, quien cuenta con 15 años de experiencia dirigiendo y 30 como actriz.

Ana Bertha Cruces, directora de la puesta teatral. /Foto: Marisol García Lugo.

Ana Bertha agregó que los actores que conforman “Atrapar un tren” están en un momento de gran potencial, pues son actores formados, muy propositivos y con muchas ganas y mucha hambre de estar en el escenario.

Fabiola Bárcenas Gallardo, presidenta de la asociación civil SERCA y productora ejecutiva de la obra, compartió que el teatro junto con todas las demás artes es una herramienta más de la asociación para seguir apoyando la educación, y su proyecto es llevar teatro a las escuelas o espacios de educación para seguir enriqueciendo el trabajo realizan desde hace tiempo.

“La pandemia nos hizo un receso, nos sentó para empezar a planificar y proyectar cosas, y este es el resultado de eso”, mencionó.

Es una obra para toda la familia, la historia que se va a presentar aborda un tema importante y todo haciendo un realce en Guanajuato. Todos los involucrados son talentos guanajuatenses: la directora quien es de Dolores Hidalgo, el elenco es celayense, la vestuarista de Salamanca, entre otros”, añadió Fabiola.

El talento actoral está conformado por Lalo Bonilla, Erika Manríquez, Jharetty Guerrero y Lulú Mancera, todos con formación actoral y una trayectoria artística en diversas compañías.

La primera función se realiza hoy a las 12 del mediodía en La Revuelta, ubicada en Allende 203, el acceso es de 50 pesos para niños, estudiantes e INAPAM, adultos 100 pesos. El domingo se tendrán dos funciones más a las 4 y 6 de la tarde. Mayores informes en facebook /SERCA Compañía Teatral.

SINÓPSIS

A tres viajeros les apasiona contar historias. Comenzaron amenizando por largos trayectos en tren, sin embargo, los trenes de pasajeros dejaron de existir y a estos viajantes solo les quedaron las vías que transitan de estación en estación, cargando su casa llena de personajes e historias. Hoy van a contar la historia de Diego, el niño pintor, quien anhela viajar en tren y capturar en sus dibujos instantes de vida en movimiento o el movimiento de la vida, como le dijo su maestro: José Guadalupe Posada.

Inmerso en un mundo de trenes que vuelan como solo pueden hacerlo la imaginación, Diego, dotado de un enorme talento, persigue sus sueños, y apoyado por su familia se sube al tren de su vida, ese que lo llevará a su destino: ser uno de los más grandes artistas mexicanos de todos los tiempos.

EL ELENCO HABLA:

Erika Manríquez

“Mi personaje es un personaje muy divertido y su mensaje es que podemos soñar y tenemos la posibilidad de cumplir esos sueños, de ser quienes soñemos ser, que lo podemos alcanzar sin importar lo que digan los demás.

“Me enamoré mucho de ese mensaje porque al final de cuentas soy artista y me enfrenté también a mucho rechazo por parte de mi familia, actualmente me apoyan y no se pierden una función mía pero al principio fue muy difícil, entonces a mí me checaba mucho el mensaje y me subí al tren.

“SERCA es una compañía en la que me siento muy honrada de que me hayan invitado a pertenecer, se está poniendo toda la carne en el asador y se está trabajando muy rápido y con mucho aprendizaje”.

Erika Manríquez. / Foto: Marisol García Lugo.

Lulú Mancera

“Ha sido muy divertido, estoy muy contenta; yo ya conocía el trabajo de SERCA A.C., me parece un trabajo muy bonito, muy valioso, y que bueno que se lanzaron a hacer una compañía y soy parte de ella.

“El mensaje de mi personaje es creer en los sueños, es parte fundamental para mi personaje creer en los sueños y a partir de eso vive la historia de su vida”.

Lulú Mancera. / Foto: Marisol García Lugo.

Jharetty Guerrero

“En la obra tengo la oportunidad de tocar la guitarra y cantar, hacer onomatopeyas también, soy un trovador, un músico narrador.

“Ha sido súper divertido buscar dentro de mí a esa niña que todavía quiere jugar, a la que le llaman la atención las cosas y se sorprende, que su vida es una película, es un sueño, un juego que puedes ir construyendo, entonces ha sido muy divertido y mis compañeros de verdad que tienen una energía que me ha ayudado también a involucrarme en el trabajo.

“Creo que esta obra es un proyecto muy interesante, muy bonito y noble, porque acerca a los niños a historias de personas reales y que también impulsan su creatividad y su imaginación a seguir sus sueños, a buscar qué es eso que les apasiona y hacerlo”.

Jharetty Guerrero. /Foto: Marisol García Lugo.

Lalo Bonilla

“Los sueños empiezan haciéndose. Podemos tener muchas ideas en la cabeza pero solamente arriesgándonos y atreviéndonos a hacerlos es como se pueden llegar a materializar y a sacar adelante”.

Lalo Bonilla. / Foto: Marisol García Lugo.

… Y el productor José Luis Díaz Paredes

“A partir de la siguiente semana vamos a tener presentaciones en escuelas, y se va a hacer más difusión para explicarles a los docentes cuáles son los alcances, los objetivos y los aprendizajes esperados con el proyecto, para que se convenzan de que el teatro sirve y abona al proceso educativo”.

Para mayor información pueden visitar la fan page de Facebook SERCA Compañía Teatral y SERCA Celaya, o bien comunicándose al teléfono 4611991004.

Los productores de "Atrapar un sueño", José Luis Díaz Paredes y Fabiola Bárcenas. /Foto: Marisol García Lugo.

MGL