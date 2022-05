El entorno natural de los jardines del Forum Cultural Guanajuato fue el escenario de un místico concierto con sensación de post pandemia. Iraida Noriega y GIN Trío hicieron cantar, reír y gozar a los asistentes pero también les hicieron reflexionar sobre lo valiosos de la vida, luego de un período complicado para toda la humanidad. Esto en el cierre del tercer ciclo de jazz.

Con un repertorio entre joyas del jazz tales como Prelude to a kiss de Duke Ellington, All or Nothing at all y Body and soul, entre otras; así como composiciones nuevas de los artistas en escena, la noche transcurrió fresca, llena de emociones y reflexiones.

Los primeros en saltar al escenario apenas el reloj apuntó las 8 de la noche, fueron Gabriel Puentes, Israel Cupich y Nicolás Santella quienes juntos conforman GIN Trío y cuyas iniciales dan origen al nombre del ensamble. No obstante, algunas personas los esperaban desde las 6 de la tarde, signo inequívoco de lo esperado del concierto.

El trío abrió con Drunky Honky Monky, una pieza de Nicolás Santella, La escalera de Greta y A la sombra de tus manos; para luego dar la bienvenida su amiga y compañera, Iraida Noriega quien interpretó temas y arreglos propios y de sus compañeros como Ven conmigo, Habrá valido la pena, Bla ble bli blo blues, Midnight caller, Lullaby, Tres hojas y Cuando ella llamó.

GIN Trío | Foto: Esmeralda Mares

Cada uno de los ejecutantes dio muestra de su maestría en sus respectivos instrumentos; pero fue Iraida Noriega la que erizó la piel con su excepcional capacidad para la improvisación, tópico característico del jazz. En una de esas improvisaciones, la también compositora invitó a los asistentes a cantar y quedó de manifiesto que no es tan fácil como ella lo hace ver, pero sin duda, se disfrutó.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Iraida explicó a los asistentes el origen de una composición acerca del valor del jazz que surge a través de la pregunta ¿Para qué el jazz? que lanzaron a través de sus redes sociales en tiempos de pandemia. Entre las respuestas que se obtuvieron fueron “Jazz para el alma”, “Jazz para reinventarnos, reinventar al mundo y evolucionar”, “Jazz para abrir el pecho y amar”, “Jazz para la melancolía”, “Jazz para darle calma al día a día” y “Jazz para estar con el universo en sintonía”.

Iraida Noriega protagonizó un emotivo concierto

Entre reflexiones e improvisaciones, el concierto llegó a su fin y tras el “gracias” de Iraida un inevitable “otra, otra” se escuchó al unísono; sin embargo, parecía que la logística no lo permitiría. Pero la emoción del público fue más fuerte que los horarios y el staff del Forum permitió que los artistas regresaran a tocar una pieza más, The simple life, con la que cerró el círculo reflexivo.

“(La canción se llama) The simple life y justo cuando ha habido que simplificar y regresar a cosas bien austeras, resulta que en esa austeridad uno encuentra todo”, comentó la cantante acerca del significado que le da a este tema en un contexto post pandemia.

Tras esta pieza extra, el público se puso de pie para aplaudir y despedir a Iraida Noriega y GIN Trío.

Iraida Noriega y GIN Trío Emocionados y agradecidos

En entrevista con AM, los cuatro músicos compartieron su sentir ante tal respuesta de los más de mil 800 asistentes a esta mística velada.

Nicolás Santella | Foto: Cortesía del Forum Cultural Guanajuato

“Increíble poder tocar para tanta gente, tocar jazz en un espacio bonito y con mucha gente muy receptiva con nosotros. Venimos de una etapa que nos hace pensar cosas y de alguna manera conectamos esto y lo compartimos con el público. Gracias a todos”.

-Nicolás Santella

Iraida Noriega | Foto: Esmeralda Mares

“(Me siento) Bien contenta y bien agradecida. Siempre poder hacer música, especialmente ahora; estamos especialmente agradecidos y sensibles con el hecho de que podamos hacer estas cosas otra vez. Gracias por venir, por recibirnos con tanto cariño y tanta empatía”.

-Iraida Noriega

Israel Cupich | Foto: Cortesía del Forum Cultural Guanajuato

“Increíble. El lugar es padrísimo y la tarde estuvo increíble. La verdad, hubo magia, hoy hubo magia en este concierto. Esperamos que sigan muchos festivales de jazz acá en León. Disfrutando cada instante post pandemia”.

-Israel Cupich

Gabriel Puentes | Foto: Cortesía Forum Cultural Guanajuato

“Estoy muy contento de ver tanta gente reunida en una tarde tan bonita, con un clima ideal, con un fondo super inspirador para hacer música y con la atención de la gente; todo estuvo fantástico. Así que estoy feliz de volver a tocar en León para un público tan comprometido como el que tuvimos hoy; ver el jardín lleno, eso es lo que hace que todo valga la pena”.

-Gabriel Puentes